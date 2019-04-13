Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 7 выпуске от 13.04.2019
13.04.2019
В 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» кто-то потерял шанс бороться за титул лучшего повара. Но этот человек уже прошел полпути на проекте, а это говорит о многом! Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» — читайте в материале.
В 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинула Юля Ангелова.
Девушка боялась выйти из зоны комфорта. Готовила только то, что любила и считала вкусным. Юля почти не прислушивалась к советам участников и даже рекомендациям Эктора Хименес-Браво. Наверное, потому что владеет рестораном и привыкла принимать решения самостоятельно.