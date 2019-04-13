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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 7 выпуске от 13.04.2019

13.04.2019

В 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» кто-то потерял шанс бороться за титул лучшего повара. Но этот человек уже прошел полпути на проекте, а это говорит о многом! Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» — читайте в материале.

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В 7 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинула Юля Ангелова.

Девушка боялась выйти из зоны комфорта. Готовила только то, что любила и считала вкусным. Юля почти не прислушивалась к советам участников и даже рекомендациям Эктора Хименес-Браво. Наверное, потому что владеет рестораном и привыкла принимать решения самостоятельно.

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Так как Юля попала в 15 лучших поваров Украины, талант определенно есть. Но, видимо, над ним еще нужно работать и стремиться к лучшему.

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