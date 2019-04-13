Гороскоп на 14 апреля 2019 года обьяснит вам, как лучше себя вести в той или инной ситуации. Чем запомнится вам это воскресенье узнайте в гороскопе на сегодня.

Овен

Хоть как бы у вас не чесались руки сегодня влезть во что-нибудь авантюрное, воздержитесь! Звезды уверенны, что это ни к чему хорошему не приведет. А звезд, как маму, надо слушать.

Телец

Сегодняшний день покажет кто у вас настоящие друзья. Не стоит сильно на них надеяться, потому что вконце концов это им еще придется помогать в сложных жизненных ситуациях. Ох и любят же ваши друзья во что то влипнуть!

Близнецы

В личной жизни Близнецов какой-то кризис, который никак не пройдет. Вы уж как-то пересмотрите отношение друг к другу или не мучайтесь в этих отношениях. Включите голову и поймите куда вы двигаетесь.

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Рак

У вас так много и целей и планов появится в этот день, главное не забудьте их записать и правильно сформулировать, чтобы они точн сбылись. И что-то нам подсказывает, что одной из этих целей есть поездка, не правда ли?

Лев

Что-то в последнее время у вас сплошные поломки и аварии. Будьте очень внимательны, особенно на дороге, потому что риски велики и может быть не только ваша жизнь в опасности.

Дева

Вам в личную жизнь нагрянут испытания. Уж извините за правду, но как есть. Данные вам обещания не будут сдержаны и отношения могут придти в тупик. Вы видите свое будущее с этим человеком?

Весы

Обсудите сегодня с любимым человеком то, что вас волнует по жилищному вопросу. Вы сможете придти к общему решению, если будете слушать друг друга. Тогда этот человек поможет вам справится с проблемами, которые навалились.

Скорпион

Вы сегодня не сможете отказать себе в затратах на свои личные удовольствия. И на детей. Вам прямо захочется поучавствовать в празднике или интересном мероприятии, на которое придется сильно потратиться.

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Стрелец

Что-то у вас домане все гладко сегодня. Постоянные ссоры с сожителями уже надоели, не так ли? Вам прямо хочется убежать из дома, чтобы пожить какое-то время в другом месте. Если есть такая возможность – позвольте себе это сделать. Вот увидите, вы начнете дышать глубже.

Козерог

Если вы занимались написанием чего-либо, будь то книга, статья или научная работа, сегодня вы придете в тупик. Вы почувствуете, что устали этим заниматься и вам нужен отдых. Так позвольте себе сегодня ничего не делать.

Водолей

Сегодня у Водолеев будет много трат на все: на друзей, на маму и на любимого человека. Подумайте о том, куда вы тратите свои деньги и не ущемляете ли вы себя при этом. Хороший вопрос, правда?

Рыбы

Ваш внешний вид отражает все, что происходит у вас в жизни и все, что вы впитываете. Работайте над этим, потому что сейчас ваша внешность требует кое-каких изменений. Почему бы не сходить на интересную тренировку?

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