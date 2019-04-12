Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Выборы 2019: прямое включение с Президентом Украины

12.04.2019

21 апреля состоится второй тур президентских выборов. Сегодня в 22:00 на телеканале СТБ в программе «Вікна-новини» будет прямое включение с Петром Порошенко. Президент расскажет о своей новой программе, подготовке ко второму туру и предвыборной кампании. Ожесточенные гонки кандидатов продолжаются, ведь до второго тура остаются считаные дни. Включайте телеканал СТБ в 22:00!

В 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ состоится  эксклюзивное прямое включение из Парижа. Сейчас Президент Украины Петр Порошенко находится во Франции. Туда гарант отправился с визитом к Эммануэлю Макрону. В прямой трансляции Президент выйдет на связь и ответит на все вопросы ведущей «Вікна-новини» Татьяны Высоцкой.

Татьяна Высоцкая

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram  СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить