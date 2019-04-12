Выборы 2019: прямое включение с Президентом Украины

21 апреля состоится второй тур президентских выборов. Сегодня в 22:00 на телеканале СТБ в программе «Вікна-новини» будет прямое включение с Петром Порошенко. Президент расскажет о своей новой программе, подготовке ко второму туру и предвыборной кампании. Ожесточенные гонки кандидатов продолжаются, ведь до второго тура остаются считаные дни. Включайте телеканал СТБ в 22:00!

В 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ состоится эксклюзивное прямое включение из Парижа. Сейчас Президент Украины Петр Порошенко находится во Франции. Туда гарант отправился с визитом к Эммануэлю Макрону. В прямой трансляции Президент выйдет на связь и ответит на все вопросы ведущей «Вікна-новини» Татьяны Высоцкой.

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