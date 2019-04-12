Стрижки 2019: тренды года

Какие стрижки самые актуальные в 2019 году? Подборка главных тенденций года поможет решить, какой образ примерить на себя. На какие модные стрижки 2019 года обратить внимание, чтобы быть в тренде, а также какую прическу предпочитает ведущая «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина, читайте в материале.

Каскад

Каскад из моды не выйдет никогда. Об этом свидетельствует то, что эта прическа уже многие годы остается в тренде. Делают каскад и на длинные, и на короткие волосы, но лучше всего он выглядит на средней длине. Эта прическа придаст вашему образу воздушность и нежность.

Градуированное каре

Градуированное каре – это что-то среднее между каре и каскадом. Только в этой стрижке форма видна более четко и выразительно. Такая прическа делает образ смелее. Насчет длины нет особых критериев, главное, чтобы ваш мастер правильно «прорисовал» форму.

Шэг

Шэг уже пару лет фигурирует в каждом втором голливудском фильме. Однако в наших краях он прижился не так. И очень зря! Шэг придает здоровый и объемный вид тонким и тусклым волосам. Это градуированная стрижка с хаотично выделенными прядями. А если шэг усовершенствовать модным окрашиванием, например, балаяжем, от вас вообще нельзя будет отвести взгляд!

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Каре

Каре – это классика. Это просто, но в то же время красиво и стильно. Каре идет девушкам и с круглым, и с овальным лицом, и брюнеткам, и блондинкам. Все, что важно, – это аккуратно обрезать кончики и сделать объем с помощью специальной техники стрижки.

Асимметрия

Асимметрия – безусловно, один из тех вариантов, который поймут не в каждом обществе, а тем более в офисе или на детском утреннике. Однако эта стрижка делает образ таким ярким, что вы, скорее всего, не удержитесь и захотите добавить остроты!

Ведущая «Зважені та щасливі»-8 Мирослава Ульянина рассказала, какие волосы считает самыми красивыми и какие прически, на ее взгляд, станут модными в 2019 году:

«Я уже давно ношу короткие стрижки. Собственно, лет десять назад обрезала свои длинные волосы. Однажды моя стилист на телеканале предложила мне немного сменить имидж. И мы отрезали сантиметров так 20. Последние десять лет у меня короткие прически. Для меня очень важно, чтобы волосы были аккуратными, а длина может быть и длинной, и короткой. Волосы должны быть чистыми – это самое главное. Я очень негативно отношусь к людям, у которых волосы жирные, неопрятные, с сухими кончиками. Видно, что за ними не следят. А волосы – это не только символ красоты, но и здоровья.

Мне нравится, когда в прическе нет много средств фиксации. А если они и есть, то должны быть максимально незаметными.

Если говорить о трендах, то мне кажется, мы будем переходить к натуральности, ухоженности, опрятности. Это всегда выглядит естественно и очень красиво».

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