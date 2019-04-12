«Небачене Євробачення»-2019: скандалы международного конкурса

Какие же скандалы случались на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение? Покупка SMS-сообщений, отслеживание людей, которые отдали голос не за того исполнителя – что еще пережил международный конкурс за время своего существования? Читайте в материале, а также смотрите в новом выпуске «Небачене Євробачення»-2019.

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Покупка SMS-сообщений. Самый громкий коррупционный скандал на Евровидении. На Евровидении-2013 вспыхнул вот такой интересный скандал – Азербайджан обвинили в скупке SMS. Обычными студентами в качестве доказательства было представлено видео, где двое мужчин разговаривали с ними о том, как можно фальсифицировать голоса, и предлагали деньги за то, чтобы они голосовали за определенного исполнителя. К слову, все это произошло не в Азербайджане, а в Литве.

Голос не за того певца. Армения и Азербайджан, так сказать, имеют свои конфликты. Только вспомните 2009 год: спецслужбы Азербайджана вызвали на допрос 43 человека, которые отдали голос за конкурсанта из Армении, предварительно отследив их.

Отказ конкурса от участия в конкурсе из-за текста песни. Перед проведением Евровидения-2009 Грузия отказалась от участия в конкурсе. ЕВС требовал изменить текст песни. Организаторам показалось, что во фразе «We don’t wanna Put In» содержится двоякий политический подтекст.

Выступление, после которого начался военный переворот. В далеком 1974 году после того, как на радио прозвучала песня конкурсанта из Португалии Paulo de Carvalho, началась революция гвоздик (военный переворот против диктатуры Салазара).

Запрет трансляции Евровидения-1974 в Италии. Джильола Чинкветти с песней «Sì» («Да») участвовала в Евровидении-1974. Композиция певицы была подвергнута цензуре из-за того, что в то время конкурс совпал с проведением кампании по референдуму о разрешении разводов. Песню с таким названием могли на то время воспринять как агитацию.

Бронежилет под платьем представительницы Израиля. На Евровидении-1973 певица, которая являлась первой представительницей от страны на международном конкурсе, вышла на сцену в бронежилете под платьем из-за массовых убийств израильских спортсменов палестинскими боевиками (Мюнхенские олимпийские игры, 1972 год).

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Вместо трансляции Евровидения-1978 – цветы? Телевидение Иордании вместо выступления исполнителей Израиля показывало картинку с изображением цветов. К тому времени, когда стало ясно, что именно участники Изхар Коэн и Alphabeta выиграют Евровидение, трансляция вообще была прекращена. К слову, на следующий день было объявлено, что победила Бельгия, которая на самом деле заняла второе место.

Какие скандалы еще были на международном песенном конкурсе Евровидение, смотрите в выпуске «Небачене Євробачення» 12.04.2019:

Video: «Небачене Євробачення»-2019: скандалы международного конкурса Небачене Євробачення: в новом выпуске узнаете о скандалах международного конкурса за все время существования. Какая страна фальсифицировала голоса и где вместо трансляции конкурса люди лицезрели цветы? Евровидение имеет свою нашумевшую историю скандалов, которые стоит знать

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