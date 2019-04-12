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«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 7: Юля Ангелова испортит блюда

12.04.2019

В этом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» будет много неожиданных ситуаций. Юля Ангелова испортит несколько блюд в своей же команде. А потом подвергнет риску остальных участников и даже судей. У Алика Мкртчяна тоже дела будут плохи. Подробнее смотрите в 7 выпуске.

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Уже 13 апреля в 9 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ вы увидите:

  • Юля Ангелова оставит неприятный сюрприз в блюде своей команды.
  • Эта же участница обожжет Кате Яблонской руку карамелью. Что еще натворит Юля?
  • Все повара будут в шоке и напуганы происходящим, ведь их блюда еще предстоит пробовать судьям!
  • Алик Мкртчян приготовит очень вкусный соус и все участники с аппетитом попробуют эту вкуснятину.
  • Но останется ли самому Алику хоть что-то для презентации?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 7: Юля Ангелова испортит блюда

В 7 выпуске Мастер Шеф Профессионалы Юля Ангелова испортит блюда. Подробности 7 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 7: Юля Ангелова испортит блюда

В 7 выпуске Мастер Шеф Профессионалы Юля Ангелова испортит блюда. Подробности 7 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

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