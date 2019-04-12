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Кастинг на 10 сезон проекта «Холостяк»

12.04.2019

Объявлен кастинг на проект «Холостяк» самое романтическое реалити в Украине. Каждую весну на телеканале СТБ зритель знакомится с завидным главным героем. А 25 девушек пытаются себя проявить, чтобы стать единственной для мужчины. Если и вы мечтаете стать участницей 10-го сезона проекта «Холостяк» заполняйте анкету на сайте STB.UA.

Холостяк 9 выпуск 1 (эфир от 8 марта 2019) смотреть онлайн

холостяк 10 сезон кастинг

Романтические свидания, искренние признания и незабываемые Церемонии роз ждут вас уже этим летом. Окунитесь в атмосферу настоящих чувств и эмоций, заполнив анкету на участие в проекте «Холостяк»-10. Не упустите свой шанс познакомиться и построить особенную историю любви с главным Холостяком Украины.

Даты проведения кастингов на 10 сезон проекта «Холостяк»:

6 и 7 апреля:

Одесса – Отель «Оrange Hotel», ул. Греческая, 1-А с 10:00-17:00

Харьков – Отель «12», ул. Отакара Яроша, 4 с 10:00-17:00

13 апреля:

Львов – Отель «Эдем», ул. Городоцкая, 95-А с 10:00-17:00

Днепр – Отель «Жовтневый», пл. Шевченка, 4-А с 10:00-17:00

20–21 апреля – Киев

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