Экс-холостяк Константин Евтушенко и его жена поделились радостной новостью: они ждут пополнения в семье. Супруги в третий раз станут родителями. Кого ждут Костя Евтушенко и его любимая — мальчика или девочку? Узнайте в материале!

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Главный герой романтического реалити «Холостяк»-4 Константин Евтушенко в третий раз станет отцом. Его жена, олимпийская чемпионка Наталья Добрынская, в своем Instagram сообщила приятную новость.

Супруги намерены стать многодетными родителями, об этом они рассказали известному глянцу. Поклонники звездной пары наконец-то узнали, кого же ждут Костя и Наталья. Оказывается, в семье появится еще один мужчина. И экс-холостяк, и его жена очень хотели сыночка. И вот — мечта сбылась: мальчик должен родиться в августе.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataliia Dobrynska (@dobrynska.n) 31 Мар 2019 в 8:09 PDT

Наталья Добрынская откровенно сказала, что беременность не была для нее сюрпризом. Ведь супруги всегда планируют такое событие. Константин первый узнал об интересном положении своей жены. По ее словам, муж сразу увидел изменения в характере и в поведении.

С именем для ребенка супруги пока не определились. Пока что пара не спешит его выбирать:

«У нас были варианты, но они сразу отпали. Поэтому вопрос остается открытым. Мы огласили конкурс друзьям и близким на лучшее имя».

Поздравляем семью Константина Евтушенко и Натальи Добрынской!

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