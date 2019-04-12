12 апреля, в канун годовщины официального начала вооруженного противостояния на востоке Украины, в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует спецпроект «Душу й тіло». Новый цикл корреспондента Бориса Сачалко посвящен украинским воинам. Тем, кто все эти пять лет вооруженного конфликта на востоке Украины готов положить душу и тело за нашу свободу. Тем, кто сдерживает врага и оберегает наш с вами покой. Тем, кто выстоял в ожесточенных боях, и тем, кто не вернулся живым.

«Это самый длительный вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой. Конфликт, который уже унес 13 тысяч жизней. Ровно пять лет назад, 13 апреля 2014 года, в Украине было объявлено о начале антитеррористической операции. К трем годам войны я тоже делал спецпроект, который так и назывался «Три года». Тогда крупнейшие битвы уже отгремели, война шла на спад, поэтому казалось, еще немного – и все, этот ужас прекратится. Но нет», – отмечает автор спецпроекта Борис Сачалко. И добавляет: «За эти два года изменилось название этой войны – с АТО на ООС – и отношение к ней украинцев. Точнее, появилась «усталость» от этой темы. К сожалению, это правда. Большинство телезрителей переключают на другой канал, когда им начинают рассказывать фронтовые новости. Для многих война стала лишь картинкой в ​​телевизоре и сухой статистикой. К счастью, она так и не коснулась большинства из нас. И за это мы должны быть благодарны украинским воинам, которые все эти пять лет, а с завтрашнего дня пойдет уже шестой, рискуют жизнью ради Украины и украинцев. Их подвиги нельзя забывать. Ими надо гордиться».

В спецпроекте «Душу й тіло» о главных вехах войны телезрителям будут напоминать сами герои тех сражений. Они не только поделятся своими воспоминаниями, но и уроками этой войны. Откровенно о настоящем и будущем. Только мнения тех, кто действительно знает, что такое война. Без экспертных мнений и прогнозов аналитиков.

Смотрите спецпроект «Душу й тіло» с 12 по 19 апреля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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