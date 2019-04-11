«Я соромлюсь свого тіла» 7 сезон: объявлена дата старта кастингов в 2019 году
Телеканал СТБ объявляет кастинг на 7 сезон «Я соромлюсь свого тіла». Проект начинает свою миссию по возвращению людям здоровья.
Телеканал СТБ дарит вам уникальную возможность стать участником 7 сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла». Регистрируйся на кастинг по телефону горячей линии 050 383 23 30.
Даты кастингов «Я соромлюсь свого тіла» в городах Украины
Кропивницкий
11.05 — 12.05
ул. Большая Перспективная, 13/16
С 10:00 до 18:00
Луцк
11.05 — 12.05
ул. Набережная, 4
С 10:00 до 18:00
Полтава
11.05 — 12.05
ул. Мира, 12
С 10:00 до 18:00
Черновцы
18.05 — 19.05
ул. Героев Майдана, 184
С 10:00 до 18:00
Запорожье
18.05 — 19.05
ул. Адмирала Нахимова, 6
С 10:00 до 18:00
Львов
8.05 — 19.05
ул. Стороженко, 21
С 10:00 до 18:00
Винница
25.05 — 26.05
ул. Киевская, 50 \ 1
С 10:00 до 18:00
Днепр
13.04 — 14.04
пл. Шевченко, 4-А
С 10:00 до 18:00
Хмельницкий
13.04 — 14.04
ул. Гагарина, 5
С 10:00 до 18:00
Одесса
20.04 — 21.04
ул. Черноморского Казачества, 23
С 10:00 до 18:00
Ровно
20.04 — 21.04
ул. Киевская, 36
С 10:00 до 18:00
Киев
20.04, 25.05, 26.05,
ул. И. Шевцова, 1
С 10:00 до 18:00
Приходите на кастинг «Я соромлюсь свого тіла». Мы ждем вас!