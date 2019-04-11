6 выпуск проекта «Холостяк»-9 – это экватор пребывания девушек в романтическом реалити. Уже больше месяца каждая участница пытается построить отношения с Никитой Добрыниным. Кто-то привлекает внимание мужчины танцем, кто-то – ревностью, а кто-то – терпеливостью. Но неужели это все напрасно и соперниц станет на 6-й неделе не меньше, а больше? Узнайте уже в эту пятницу, 12.04.2019, на телеканале СТБ в 20:00.

В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

Какие три новые участницы придут на проект в разгар сезона? Простят ли девушки такое решение Холостяку? Кто отправится на долгожданное индивидуальное свидание? Олей и Натали до первого рукоприкладства за всю историю проекта? Дойдет ли конфликт междудо первого рукоприкладства за всю историю проекта? И кто не получит желанную розу на 6-й неделе романтического реалити «Холостяк»-9?

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Не пропустите самый скандальный и в то же время чувственный 6-й выпуск проекта «Холостяк»-2019. Включайте телеканал СТБ в пятницу, 12.04.2019, в 20:00 и станьте свидетелями того, на что пойдут девушки ради любви.

Video: В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 появятся новые участницы 6 выпуск проекта Холостяк-9 – это экватор пребывания девушек в романтическом реалити. Но на 6 неделе проекта Холостяк 2019 появятся новые участницы.

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