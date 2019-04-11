В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 появятся новые участницы
11.04.2019
6 выпуск проекта «Холостяк»-9 – это экватор пребывания девушек в романтическом реалити. Уже больше месяца каждая участница пытается построить отношения с Никитой Добрыниным. Кто-то привлекает внимание мужчины танцем, кто-то – ревностью, а кто-то – терпеливостью. Но неужели это все напрасно и соперниц станет на 6-й неделе не меньше, а больше? Узнайте уже в эту пятницу, 12.04.2019, на телеканале СТБ в 20:00.
В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:
- Какие три новые участницы придут на проект в разгар сезона?
- Простят ли девушки такое решение Холостяку?
- Кто отправится на долгожданное индивидуальное свидание?
- Дойдет ли конфликт между Олей и Натали до первого рукоприкладства за всю историю проекта?
- И кто не получит желанную розу на 6-й неделе романтического реалити «Холостяк»-9?
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Не пропустите самый скандальный и в то же время чувственный 6-й выпуск проекта «Холостяк»-2019. Включайте телеканал СТБ в пятницу, 12.04.2019, в 20:00 и станьте свидетелями того, на что пойдут девушки ради любви.
Video: В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 появятся новые участницы6 выпуск проекта Холостяк-9 – это экватор пребывания девушек в романтическом реалити. Но на 6 неделе проекта Холостяк 2019 появятся новые участницы.
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