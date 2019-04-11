Участник «Зважені та щасливі» Дмитрий Завоюра сделал предложение своей девушке

Участники «Зважені та щасливі» не перестают удивлять! Благодаря участию в проекте Дмитрий Завоюра исполнил свою мечту — сбросил 64 килограмма. Сегодня мужчина решился на еще один кардинальный шаг в жизни: он сделал предложение своей девушке. Что же ответила возлюбленная?

Дмитрий Завоюра в проекте «Зважені та щасливі»-4 попал в команду тренера Игоря Обуховского. Участник популярного мотивационного шоу удивил всех своим результатом. Дмитрию удалось сбросить почти 70 кг. И его жизнь в новом теле кардинально изменилась.

Недавно в Instagram Дмитрий опубликовал трогательное фото. На снимке он со своей возлюбленной делится счастливой новостью. Оказывается, Дмитрий сделал предложение руки и сердца:

«Она сказала «Да!». Пацаны, что теперь делать? А если серьезно — это было обдуманное решение». Молодые люди встречаются на протяжении целого года. 23-летняя Анна всегда активно поддерживала своего любимого в начинаниях, в стремлении измениться. Девушка мотивировала Диму добиться успеха, не раз составляя ему компанию в тренажерном зале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ᴅ ᴍ ɪ ᴛ ʀ ɪ ʏ ᴢ ᴀ ᴠ ᴏ ɪ ᴜ ʀ ᴀ (@dmitriy_zavoiura) 1 Апр 2019 в 6:29 PDT

Поздравляем влюбленных и желаем всего самого лучшего!

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