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Лунный календарь удачных дней на апрель 2019 года от Хаяла Алекперова

11.04.2019

Апрель – это месяц солнечной погоды и наслаждения от цветущей природы. Но хорошо отдыхает тот, кто хорошо работает. А чтобы знать, какие дни в апреле 2019 года будут самыми удачными для ведения дел, – читайте наш материал.

удачные дни на апрель 2019

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Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в апреле 2019 года это 8, 11 и 23 апреля. В эти дни все задуманное обязательно осуществится, а все начинания закончатся с успехом. Стоит заранее запланировать на эти даты важные события, чтобы быть уверенным в их успехе.

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Удачные дни в апреле 2019 года для покупок и траты денег

  • Дни, когда можно давать в долг: 11, 27 апреля.
  • День, когда лучше всего отдать долги: 24 апреля.
  • Дни, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 6, 17 апреля.
  • Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 20 апреля.
  • Правильный день для покупки кошелька: 5 апреля.
  • Хороший день для покупки подарков: 25 апреля.

Удачные дни для свадьбы и семьи в апреле 2019 года

  • Удачные дни для свадьбы и венчания в апреле 2019 года, к сожалению, отсутствуют.
  • Подходящие дни для зачатия ребенка: 2, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 27, 29 апреля.

Удачные дни для посещения врача в апреле 2019 года

  • Дни, подходящие для хирургических операций: 14, 2130 апреля.
  • Удачный день для лечения и удаления зубов: 21 апреля.

Удачные дни для стрижки и посещения салона в апреле 2019 года

  • Хорошие дни, чтобы постричься: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 апреля.
  • Подходящие дни для покраски волос: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 апреля.
  • Удачные дни для маникюра и педикюра: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28 апреля.

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