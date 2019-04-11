Гороскоп на 12 апреля 2019 года принесет вам много интересных событий. Если вы хотите знать как пройдет сегодняшний день – читайте наш гороскоп и будьте в курсе всех новостей!

Овен

Овны, звезды советуют вам сменить имидж. Тем более день такой – пятница, можно и сделать себе незапланированный поход по магазинам, правда? Так ваша уверенность в себе возрастет и дела пойдут вгору, вот увидите!

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Телец

Любимый человек сегодня обязательно поможет вам с работой, не стесняйтесь об этом просить. Более того, он даже поможет вам финансово, если у вас есть определенные трудности. И вы с новой силой поверите в себя!

Близнецы

Ох, сегодня Близнецам стоит отжечь на полную! Пятница же, откиньте все переживания и окунитесь в мир развлечений и тусовок. Даже если это кажется вам не очень привлекательным, то хотя бы не сидите дома, гуляйте!

Рак

А вы все никак не можете найти общий язык с коллегами? Если вас сегодня зовут куда-то, стоит воздержаться, вы все равно будете чувствовать себя не в своей тарелке и пораньше уйдете домой, а остальные воспримут это как оскорбление.

Лев

Если друзья зовут сегодня потусить, то не соглашайтесь. Звезды говорят, что кто-то обязательно поведет себя некрасиво и это повлечет за собой еще больше проблем. А оно вам надо?

Дева

Ваш любимый человек продолжает вас радовать. У вас явное потепление в отношениях и вы научились слушать друг друга. А сегодня он еще и сдержит свое обещание и выполнит то, о чем вы так давно просите!

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Весы

Из-за того, что на вас сейчас столько всего навалилось по работе, вы можете ощущать упадок сил и энергии. Понимаем. Но если закроетесь от мира, все станет только хуже. Примите помощь от любимого человека и наслаждайтесь тем, как все круто у вас получается, когда вы вместе.

Скорпион

Дети явно порадуют вас сегодня. Успехами в школе, если они уже взрослые или просто искренней улыбкой, если у вас маленький ребенок. Стоит ценить такие моменты, ведь жизнь на самом деле скоротечна.

Стрелец

У Стрельцов благоприятный день, чтобы забеременнеть. Никто, конечно, вас не заставляет, но если вы давно планировали и ждали, то, возможно, сегодня тот день Х.

Козерог

Сегодня вас посетит много идей, да и вообще у вас в голове сейчас происходит много мыслительных процессов. Чем заняться, где найти определенную сумму денег, куда их лучше вложить. Знакомо, правда? Решите сегодня для себя эти вопросы раз и навсегда!

Водолей

Имейте ввиду, что если примете сегодня приглашение от друзей пойти куда-то, то потратится придется именно вам. Так уж устроены ваши друзья, так что или будьте к этому готовы, или, все таки, останьтесь дома.

Рыбы

Рыбы, если вам так хочется сделать эту татуировку, то позвольте себе ее сделать! Не слушайте никого, слушайте только себя. Вы явно хотите ярких изменений во внешности, но не настолько, чтобы красится в зеленый цвет.

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