Евровидение-2019: топ-10 лучших песен представительницы Румынии
11.04.2019
Певица и композитор Эстер Пиони выступит на Евровидении-2019 с песней «On a Sunday». Настоящее имя артистки Александра Крецу. Звезда получила почетное право представлять Румынию, выиграв в отборе «Selecția Națională»-2019. Познакомиться с творчеством певицы можно прямо сейчас, прослушав топ-5 песен Эстер Пиони.
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Ester Peony – «On a Sunday»
Ester Peony – «Dig It»
Ester Peony – «Leaving Tomorrow»
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Ester Peony – «So Fine»
Ester Peony – «On My Way»
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