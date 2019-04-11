Сюжет новой ленты «Дочки-матери» (рабочее название — «2 + 2 = 6») затрагивает социальные проблемы и рассказывает о семейных спорах с юмором. Почему стоит посмотреть «Дочки-матери»? Что ждет зрителей в сериале? Подробности — в материале!

1. Захватывающий сюжет

Зрители узнают историю 40-летней пары, переживающей непростой период в жизни. Как только супруги решают расстаться, жена понимает, что беременна. Казалось бы, это типичная мелодрама, но нет. В этот же день становится известно, что их 16-летняя дочь тоже в положении. Девушка забеременела от главного хулигана школы. Что же ждет семью в будущем?

2. Социальная основа

Сюжет сериала «Дочки-матери» затрагивает наболевшие социальные темы — развод, незапланированная беременность, непонимание между родителями и детьми. Развития событий вокруг одной семьи дает возможность понять причины семейных ссор. Но не забываем и о юморе, который сопровождается прекрасной игрой актеров.

Ситуация, в которую попадают герои сериала, очень жизненная. Она непростая, поэтому многие зрители найдут сходство с главными персонажами сериала. Однозначно, вам будет интересно наблюдать, как Игорь и Наташа Ковалевич и их юная дочь будут искать выход из сложных обстоятельств.

3. Известные актеры в новом амплуа

Роковые, страстные и волевые —- так можно описать героинь Натальи Васько, которые мы видели ранее на экране. В сериале «Дочки-матери» актриса сыграет энергичную перфекционистку Наталью Ковалевич. Ее персонаж — педагог до мозга костей. Многолетняя работа в школе закалила в женщине жестокого, но справедливого руководителя. Наташа — человек действия, он привыкла решать проблемы сразу.

На роль мужа главной героини Игоря Ковалевича утвердили украинского актера Александра Кобзаря. Его персонаж влюбился в свою будущую жену с первого взгляда и до сегодняшнего дня испытывает к ней пылкие чувства. В браке Игорь никогда не был главой семьи, мужчина отдал эту роль Наташе. Но ей надоело тащить на себе все «прелести» семейной жизни, и женщина подала на развод.

Более того, паре придется узнать еще одну новость: их 16-летняя дочь Кристина беременна от главного хулигана школы. Юную девушку сыграла актриса Даша Легейда.

4. Производство Vavёrka Production

Компания Vavёrka Production специализируется на юмористических жанрах на телевидении. И сериал «Дочки-матери» — очередная лента с интригующим сюжетом и непревзойденными актерами. Авторами идеи «Дочки-матери» выступили Дмитрий Танкович, Алексей Поляков, Павел Кривчик и Дмитрий Хрипун. Обычно в первые дни съемок актеры и команда находятся в напряжении, но здесь волнения и в помине не было. На площадке царила теплая атмосфера — такая же, как и сама лента.

5. Сериал для всей семьи

Трогательная история семьи Ковалевич заинтересует даже самых капризных зрителей. Ведь жизнь героев «Дочки-матери» напоминает многих украинцев, которые пытаются решить свои семейные проблемы. Новая лирическая лента на СТБ обещает быть легкой, светлой и актуальной для всех поклонников хороших фильмов.

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