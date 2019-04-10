Олег Коркушко: Мой персонаж – ловелас и неудачник

Сериал «Как долго я тебя ждала» уже успел влюбить зрителей в своих потрясающих актеров! Самая эмоциональная премьера весны удивила всех неожиданными любовными сценами, драматическим сюжетом и громкими скандалами. Но кроме хорошего сценария и необычных любовных линий, сериал может похвастаться молодыми и талантливыми актерами. Один из них – 24-летний актер Киевского молодого театра Олег Коркушко. О роли неприятного ловеласа и коллегах по съемочной площадке читайте в материале.

Олег, в сериале «Как долго я тебя ждала» тебе пришлось сыграть роль негативного персонажа Сергея. Тебе самому она понравилась?

Мой персонаж – ловелас и неудачник. Я считаю, что наглость, конечно же, хорошее качество, но только если им правильно распоряжаться. Для этого нужно иметь интеллект, а у моего персонажа, увы, он намного ниже головы…

А как быстро вы сработались с коллегами по съемочной площадке?

Если говорить честно, то с ребятами я уже очень давно знаком. А с Валерой Ибрагимовым это был вообще, по-моему, уже пятый проект! Именно поэтому сериал снимали быстро и интересно, с четким пониманием, что нужно делать, кому, куда и как!

В сериале вас отшивает главная героиня Жанна, которую сыграла Евгения Нохрина. Как сложились отношения с Женей?

Женечка Нохрина – прекрасный человек и достойный артист. Мы уже пересекались раньше на площадке, но в сериале «Как долго я тебя ждала» – впервые сыграли вместе. Она мне нравится как профессионал, и сейчас мы поддерживаем отношения в реальной жизни, ведь общение с Женей – это одно удовольствие!

Почему, на ваш взгляд, зрители телеканала СТБ должны обязательно посмотреть сериал?

Я уверен, что зритель проникнется интересной любовной историей! Ведь обстоятельства главных героев, вопреки всем их сложностям и порой жестокости, не выглядят сказочными. Это вполне реальная история, в которой люди пытаются остаться людьми и не предавать себя, а это – всегда актуальная тема в кино, и самое главное, что у нас есть.