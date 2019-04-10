Лиза Глинская станет судьей на Чемпионате Украины по кондитерскому искусству

Не так давно Лиза Глинская впервые стала членом жюри кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы». Теперь талантливая кондитер будет судьей на Чемпионате Украины по кондитерскому искусству. Об этом Лиза рассказала на своей странице в социальной сети, где пообещала делиться впечатлениями от конкурса.

Победительница второго сезона «МастерШеф» Лиза Глинская лишь недавно примерила роль судьи на проекте, как ее позвали исполнить эту роль уже в другом месте. Теперь она будет судить лучших кондитеров страны на Чемпионате Украины по кондитерскому искусству.

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«Доброе утро! Ребята, ближайшие 3 дня, я проведу на Национальном Чемпионате Украины по кондитерскому искусству 2019 в качестве судьи. Буду делиться с вами информацией в сториз! Следите», – написала Лиза.

Интересно, как Лиза Глинская будет выглядеть вне привычной кухни «МастерШеф»? Но мы обязательно скоро увидим на ее странице в соцсети. Желаем Лизе удачи и ярких впечатлений от события!

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