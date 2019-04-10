Чем увлечь ребенка, чтобы и самому было интересно? Если вы задаете себе этот вопрос каждый раз, когда приходите в заведение или сидите с ребенком дома, то эта статья для вас. Хватит отвлекать ребенка телефоном или планшетом, у нас есть варианты поинтересней.

Сделайте с детьми дома сьедобный пластилин. Если вы думаете, что ваш ребенок не будет с таким играть, то вы просто не пробовали его на вкус. От такого развлечения не откажется ни один непоседа.

Взбейте миксером сливочное масло и сливки. Постепенно введите в массу сахарную пудру, перемешайте. Масса должна стать густой и достаточно плотной для лепки. Добавьте экстракт ванили, если ваш ребенок такое любит. Вымесите тесто на поверхности, присыпанной сахарной пудрой. Разделите его на несколько частей, в каждую капните по капельке пищевого красителя и снова хорошо перемешайте (этот пункт можно упустить, тогда масса останется белой).

Сьедобный пластилин готов! Его можно раскатывать скалкой, вырезать фигурки или формировать их пальцами, просто есть вконце-концов. А если заниматься этим всей семьей, то и десерт готовить не придется!

Как сделать снег летом

Если вашему ребенку хочется снега, а на улице жарко, у нас есть для вас решение. Конечно, это может немного расстроить папу, но когда он увидит результат, то и сам подключится к игре!

А все потому, что для создания снега вам понадобится кукурузный крахмал и пена для бритья. Их нужно смешать и получится масса, очень похожая на мелкий снег, которым можно играть! Можно добавить немного красителя, и тогда «снег» станет цветным.

Потом, скорее всего, не обрадуется мама, потому что убирать придется всю квартиру… Но поверьте, результат того стоит!

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Как сделать лабиринт дома

Помните, как в детстве вы любили стоить «халабуды» и тащить туда всех своих игрушек? Сделайте для своего ребенка еще круче: целый лабиринт!

Для этого вам понадобятся только картонные коробки, которые часто валяются без дела. Расскройте коробки до максимума, а потом склейте их стенки между собой. По средине каждой вырежьте арки, а если вы еще и продумаете сложные ходы, то считайте, что занятие ребенку на целый день (а может и несколько) обеспечено.

Отдых с детьми в заведении

В ресторане или кафе в активные игры особо не поиграешь, потому что ребенок может мешать другим посетителям. Поэтому мы предлагаем вам заняться с ребенком развивающими играми, которые ему точно понравятся и скрасят ожидание блюда.

Игра «Догадки»

Разложите на столе несколько различных предметов. Это могут быть предметы из вашего дома, которые вы захватите с собой или любые другие вещи из сумочки или кошелька. Можно даже использовать для этого пакетики с сахаром, солонку или любой другой предмет со стола в этом заведении.

Попросите ребенка изучить предметы, а после закрыть глаза. После чего уберите со стола один из предметов и посмотрите, сможет ли ребенок определить, какой из предметов отсутствует. Эта игра не только занимательна, но и способствует развитию детской памяти и мышления.

Игра «Я вижу»

Большинство ресторанов имеют множество интересных декораций. Попросите ребенка называть особенность той или инной вещи, которая находится в заведени начиная со слов «Я вижу…». Так можно развивать ориентацию в пространстве и довольно сильно повеселится, когда ребенок будет кричать «Я вижу человека на лошади».

А чтобы развить в ребенке математические способности, попросите его посчитать количество детских хлопьев на тарелке или, например, кукурузы в пицце.

Игра «Красные машины»

Когда придете в заведение, попросите столик у окна, чтобы хорошо было видно проезжую часть. И пока вы ждете блюдо, поиграйте вместе с ребенком. Игра «Красные машины» в большинстве случаев увлекает и взрослых тоже.

Суть в том, что когда кто-то увидит машину определенного цвета (по ходу игры цвет можно менять), то нужно сказать фразу «красная машина» (или другого цвета, если задание было изменено). Кто первый заметил больше машин – тот и выиграл. Попробуйте играть вместе с ребенком, вы увидите как вас это увлечет и вы сами будете искать эти машины глазами.

Отдых с детьми на улице

На улице уже можно разгуляться. В теплую погоду грех сидеть на одном месте, хочется подвигаться самому и растормошить ребенка. Поэтому мы собрали для вас активные игры, которые вы, скорее всего, не слышали раньше.

Игра «Беги к тому, что назову»

Игра, которая позволяет вволю побегать на улице! Суть игры проста — мама называет предмет из окружающей обстановки, а задача ребенка найти этот предмет и добежать до него. Если играет несколько детей, то можно бежать на перегонки.

Игра отлично тренирует внимательность, наблюдательность.

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Коллекция

Пусть ребенок сделает уникальную коллекцию своими руками. Разрешите ему собирать опавшие листья, ветки, камни, и складывать эти богатства в коробку или пакет. Это увлечет ребенка на длительное время, а если засушить листья или сберечь вещи, которые принесет малыш, то это будет еще и память на долгие годы.

Хоккей воздушными шариками

Веселая альтернатива футболу, которая требует минимальной подготовки.

Вместо ворот поставьте две корзинки (или любые достаточно широкие емкости). Вместо клюшек — пластиковые или силиконовые трубки (или все, что поможет управлять мячами). Вместо мячей — воздушные шарики.

Надуйте несколько шариков, положите их в центр поля. Разделите детей на две команды. Задача каждой — положить как можно больше шариков в корзину соперника. Борьба — до последнего шарика.

Печенье для птиц

Обычные кормушки с насыпанной туда горсткой корма — это хорошо, но можно угостить птичек красивым фигурным «печеньем». Детям наверняка понравится его готовить, а главное — видеть его на деревьях возле дома.

Рецепт такого печенья:

3/4 чашки муки

1/2 чашки воды

2,5 чайной ложки желатина без добавок

3 ст. ложки сахарного сиропа

4 чашки смеси для кормления птиц, можно купить готовую или приготовить самому из смеси круп.

Смешайте все и разложите по формочкам, предварительно смазанным растительным маслом. Сделайте в печенье отверстие для веревки и дайте застыть, около 6-8 часов. Затем останется продеть веревочку и повесить на дерево.

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