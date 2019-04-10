Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Но смогут ли сохранить свои отношения Роман и Жанна, зная, что Татьяна беременна?

Жанна наконец сможет быть с тем, кого любит всю жизнь. Но неужели другая женщина заберет Романа навсегда? Удастся ли Роме и Жанне быть счастливыми? Неужели на самом деле Татьяна беременна? И действительно ли Роман будет иметь ребенка от женщины, которую он никогда не любил?

Узнайте в 13 и 14 сериях от 10.04.2019.

Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 13 и 14 серии от 10.04.2019 (анонс) Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сериал интригует своей необычной историей запретной любви и сильных чувств. Но смогут ли сохранить свои отношения Роман и Жанна, зная, что Татьяна беременна?