Что будет сегодня, 11 апреля 2019, вы можете узнать в нашем достоверном гороскопе. Экстрасенсы собрали самую точную информацию о планетах и их расположении, чтобы вы знали, как пройдет ваш день.

Овен

Как насчет записаться сегодня к косметологу или стоматологу? Ведь нет предела совершенству, а звезды уверены, что все процедуры, на которые вы решитесь сегодня, принесут вам только положительные изменения во внешности. Всем бы так!

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Телец

Как же много на вас сейчас навалилось работы, не представляем, как вы с такими объемами справляетесь. Но! Это значит только то, что ваш профессионализм вырастет в разы и вы станете завидным работником. Пусть завидуют вам, а вы лучше воздержитесь от этого неприятного чувства.

Близнецы

Ваш близкий друг может сегодня попасть в беду, но ведь вы добрая душа и кому-кому, а друзьям никогда не отказывали, правда? Вот и в этот раз помогите чем сможете, а он этого не забудет и обязательно вас отблагодарит в будущем.

Рак

До сих пор проблемы со здоровьем? Негоже так, ведь на улице такая чудесная погода, а вы все по врачам бегаете. Давайте прекращайте с этим и выздоравливайте наконец. Звезды готовят вам много интересных событий впереди.

Лев

Если задумали начать свой бизнес в этот период, то лучше отложите пока эту затею. А особенно не берите кредиты, потом погрязнете в них и не сможете вернуть! Лучше верните долги, если они есть, это точно освободит вас от тяжелого бремени.

Дева

Как насчет заключить сегодня сделку века? Без шуток, у вас есть для этого все возможности! Вашим проектом уже заинтересовались нужные люди, и осталось дождаться, пока они пригласят вас на встречу. Поверьте, это случится скоро, если уже не случилось.

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Весы

Сегодня проверяйте все-все бумаги, которые подписываете или которые попадают вам в руки. Вас кто-то пытается сбить с толку и обмануть! Наше дело вас предупредить, а вы действуйте на свое усмотрение.

Скорпион

Скорпионы, да вы просто нарасхват у противоположного пола. На вас уже давно засматривается человек, которого вы в упор не замечаете. Если вы одиноки, пора бы принять меры! А если вы в отношениях, то ждите яркого признания в любви в этот амурный день.

Стрелец

У Стрельцов в этот день может нарисоваться отличное свидание. Звезды уверены, что с вами захотят познакомиться и это может закончиться хорошими отношениями, поэтому не спешите отвергать такие попытки, лучше оденьтесь так, чтобы ваша половинка точно вас заметила!

Козерог

Сегодня вы снова будете заниматься самопознанием. Вот хочется вам постоянно копаться в себе. Если уже такое случилось, то лучше запишитесь на курсы или семинары, которые вытащат вас из этого состояния и помогут найти то, что вы так отчаянно ищете. Все в ваших руках, Козероги!

Водолей

С вашей личной жизнью пора разобраться. Если вы влезли в любовный треугольник, то пора из него выбираться! Потому что ваш любимый человек и так уже что-то подозревает и во всю игнорирует. Вы сможете помириться, но только если пошлете куда подальше всех этих бывших!

Рыбы

Займитесь ребрендингом компании, в которой сейчас работаете. Вам ведь так хочется заняться чем-то новым и вдохновляющим, так почему бы не стать человеком, который приведет к этим переменам? Хватит сомневаться в себе, действуйте!

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