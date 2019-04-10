Международный конкурс Евровидение сделал известными многих исполнителей, в особенности – ABBA, Céline Dion, Lara Fabian. Кстати, самым популярным победителем признали именно шведскую группу ABBA. Напоминаем, что в 1974 году квартет занял первое место, исполнив композицию «Waterloo». Прослушать топ-10 лучших композиций международного песенного конкурса Евровидение вы можете прямо сейчас.

ABBA – «Waterloo» (1974)

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Группу ABBA по праву можно назвать самым лучшим участником Евровидения за все годы. Квартет в 1974 году занял первое место на песенном конкурсе с композицией «Waterloo». В 2005 году данную песню было признано лучшей в истории Евровидения.

Клифф Ричард – «Congratulations» (1968)

Занял 2 место на Евровидении с песней «Congratulations». Клифф Ричард стоял у истоков рок-н-ролла в Британии. Известно, что сам Джон Леннон назвал песню исполнителя «Move it» настоящим рок-хитом.

Британский певец участвовал в Евровидении два раза. Вторая попытка покорить конкурс состоялась в 1973 году, тогда Клифф занял 3 место.

Хулио Иглесиас – Gwendolyne (1970)

Третье место в нашем топе занял самый популярный певец в Испании, любимец миллионов женщин Хулио Иглесиас. Певец с мировой славой принимал участие в Евровидение в 1970 году и занял 4 место. Для Испании Хулио – символ романтической поп-музыки прошлого.

Teach-In – «Ding-A-Dong» (1975)

Teach-In покоряли Евровидение в 1975 году. Голландская группа завоевала победу с хитом «Ding-A-Dong». После этого Teach-In обрели европейскую известность, поскольку альбом победителя в Евровидении-1975 выпускался во всех странах, которые являлись участниками конкурса.

Джонни Логан – «Whats Another Year?» (1980)

Ирландский певец Джонни Логан – единственный двукратный победитель Евровидения. Первый раз одержал победу в 1980 году с песней «Whats Another Year?», второй раз в 1987 году с песней «Hold Me Now».

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Селин Дион – «Ne Partez Pas Sans Moi» (1988)

Известная певица Селин Дион начинала свою карьеру с Евровидения-1988. Звезда покоряла конкурс с песней «Ne Partez Pas Sans Moi», что в переводе «Не уходите без меня». Композиция принесла певице почетное первое место и мировую популярность.

Лара Фабиан – «Croire» (1988)

В этом же году прославилась еще одна известная певица – невероятная Лара Фабиан, звезда мирового уровня! Ее песни, такие как «Je t’aime» и «Adagio», любят миллионы поклонников. Звезда стала самой успешной поп-певицей в истории. Напоминаем, что Лара Фабиан на Евровидении-1988 заняла 4 место.

Secret Garden – «Nocturne» (1995)

Ирландско-норвежский дуэт занял в 1995 году 1 место на Евровидении. На песенном конкурсе композицию исполняла Гуннхильд Твиннерейм, которая не входит в состав группы. Именно победа на Евровидении обеспечила успех дебютного альбома Secret Garden – «Songs from a Secret Garden».

Тото Кутуньо – «Insieme» (1992)

К Тото Кутуньо популярность пришла после победы на Евровидении. К слову, после этого Италия ни разу не выигрывала международный конкурс. Тото Кутуньо и по сей день гастролирует и покоряет сердца миллионов женщин.

Дана Интернешнл – «Diva» (1998)

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Именно после победы в Евровидении-1998, как и многие предыдущие звезды, Дана Интернешнл стала полноценной международной суперзвездой. Сингл «Diva» мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы. А альбом певицы был распродан тиражом более 400 000 копий по всему миру.

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