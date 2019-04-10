Австралия для конкурса Евровидение-2019 выбрала невероятно талантливую певицу Кейт Миллер-Хейдке. Музыкальная карьера звезды началась еще в далеком 2000 году, поэтому девушке точно хватит опыта достойно представить страну. Напоминаем, что выступит певица с песней «Zero Gravity». У Кейт есть еще много интересных работ, топ-10 которых вы можете прослушать прямо сейчас.
Фото взято из источника: griffith.edu.au
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Kate Miller-Heidke – «Can’t Shake It»
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Kate Miller-Heidke – «Sarah»
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Kate Miller-Heidke ft. Passenger – «Share Your Air»
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Kate Miller-Heidke – «Words»
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Kate Miller-Heidke – «Ride This Feeling»
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Kate Miller-Heidke – «Caught In The Crowd»
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Kate Miller-Heidke – «The Last Day on Earth»
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Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»
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Kate Miller-Heidke – «Are You F*cking Kidding Me?»
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Kate Miller-Heidke – «Offer It Up»
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