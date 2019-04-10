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Евровидение-2019: топ-10 лучших песен представителя Австралии

10.04.2019

Австралия для конкурса Евровидение-2019 выбрала невероятно талантливую певицу Кейт Миллер-Хейдке. Музыкальная карьера звезды началась еще в далеком 2000 году, поэтому девушке точно хватит опыта достойно представить страну. Напоминаем, что выступит певица с песней «Zero Gravity». У Кейт есть еще много интересных работ, топ-10 которых вы можете прослушать прямо сейчас.

евровидение 2019

Фото взято из источника: griffith.edu.au

Больше по теме: Евровидение-2019: новые ставки букмекеров на победителя

Kate Miller-Heidke – «Can’t Shake It»

Kate Miller-Heidke – «Sarah»

Kate Miller-Heidke ft. Passenger – «Share Your Air»

Kate Miller-Heidke – «Words»

Kate Miller-Heidke – «Ride This Feeling»

Kate Miller-Heidke – «Caught In The Crowd»

Больше по теме: Евровидение-2019: почему Украина не будет голосовать

Kate Miller-Heidke – «The Last Day on Earth»

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity»

Kate Miller-Heidke – «Are You F*cking Kidding Me?»

Kate Miller-Heidke – «Offer It Up»

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