Великий пост — время, когда вы можете изменить привычки в жизни, питании, выйти из зоны комфорта и попробовать новый стиль жизни. Если вы отказались от мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, яиц и это для вас новизна, то обратите внимание на советы ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной, как составлять рацион и что можно есть в Великий пост.

Пасха 2019

Всем известно, что в Великий пост количество продуктов для употребления и их видов ограничена. Для кого-то это принципиально религиозная позиция, а для кого-то — возможность еще и вдобавок очистить организм. Мирослава Ульянина составила собственный рацион, который идеально подойдет для употребления до 27 апреля — окончания поста.

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Ежедневный рацион в Великий пост

Порция зерновых: гречка, рис (красный, черный, коричневый, дикий), овсянка, булгур, киноа, паста из пшеницы твердых сортов.

Зерновые — это источник клетчатки, которая способствует правильному пищеварению, восстанавливает микрофлору кишечника. Содержат витамины В1, В2, В5 и РР и минералы — К, Mg, Si, Cu, Mn. Порция бобовых: красная, белая, черная, цветная фасоль, все виды чечевицы, нут, маш, соевые бобы.

Это растительный белок, который необходим как «строительный материал». От 500 граммов овощей в день.

Овощи — это не только огурцы и помидоры. Добавьте брокколи, кудрявую, брюссельскую, савойскую и красную капусту, капусту романеско. Используйте кабачки, баклажаны, патиссоны, тыкву, репу, кольраби, сельдерей, дайкон, спаржу, артишоки. Ну, а зеленая листовая зелень должна быть в меню три раза в день. 250 – 300 граммов фруктов ежедневно.

Кроме яблок и груш, добавьте апельсины, мандарины, помело, замороженные ягоды, манго, ананас, виноград, киви, бананы. Достаточно воды: 1,5 – 2 литра воды в день.

Добавьте в свой рацион также травяные чаи. Если нет камней в желчном, то советую желчегонные.

Ужинать не позднее, чем за 3–4 часа до сна овощными блюдами. Если совсем невмоготу, то с несладким чаем можно съесть несколько орешков. А вот сладкое на ужин строго запрещено.

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Ключевые ошибки, которые надо избегать:

Вегетарианский фастфуд и джанкфуд

Постные тортики

Попкорн

Чипсы

Картофель фри и другая пустая еда

Однообразная пища

Много углеводов: паста, рис, крупы, мучные изделия, хлеб и сладости

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