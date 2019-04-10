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4 выпуск рубрики «Холостячка»: Я сейчас засну

10.04.2019

Холостячка 8-го сезона проекта «Холостяк» Галя всерьез взялась за просмотр нового сезона. У девушки появились не только свои фаворитки, но и те, с кем она не видит Никиту Добрынина вместе. Какое свидание чуть не «усыпило» Холостячку? Что думает сплетница о свидании на ринге и кто такие куртизанки – узнайте в новом эксклюзивном выпуске рубрики «Холостячка» в материале.

Смотрите онлайн Холостяк 9 выпуск 5

холостячка галя

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Video: 4 выпуск рубрики «Холостячка»: Я сейчас засну

4 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

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