Холостячка 8-го сезона проекта «Холостяк» Галя всерьез взялась за просмотр нового сезона. У девушки появились не только свои фаворитки, но и те, с кем она не видит Никиту Добрынина вместе. Какое свидание чуть не «усыпило» Холостячку? Что думает сплетница о свидании на ринге и кто такие куртизанки – узнайте в новом эксклюзивном выпуске рубрики «Холостячка» в материале.

Смотрите онлайн Холостяк 9 – выпуск 5

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Video: 4 выпуск рубрики «Холостячка»: Я сейчас засну 4 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

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