«Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 11 и 12 серии от 09.04.2019 (анонс)
09.04.2019
Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Это интересная история запретной любви и сильных чувств. Жанна и Роман наконец-то вместе, но катастрофа может разрушить все. Так смогут ли они сохранить свою любовь?
Влюбленная Жанна долго и мучительно ждала его годами, и все-таки дождалась! Пара решила начать свои отношения с чистого листа. И чтобы спасти любимую Жанну, Роман бросился под колеса автомобиля. Но неужели трагедия заберет его навсегда? Узнайте в 11 и 12 сериях от 09.04.2019.
Video: «Как долго я тебя ждала»: чем заинтересуют 11 и 12 серии от 09.04.2019 (анонс)Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Это интересная история запретной любви и сильных чувств. Жанна и Роман наконец-то вместе, но катастрофа может разрушить все. Так смогут ли они сохранить свою любовь?
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