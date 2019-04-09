Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2019 года, приготовил много интригующих событий для разных знаков зодиака. Ищите себя в гороскопе и узнайте наперед события предстоящего дня.

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Овен

На личном фронте потеря чувств с вашей стороны. У ваших отношений вроде как и есть перспективы, но прошлое постоянно напоминает о себе. Скажите уже своей половинке то, о чем давно молчите! От этого всем станет легче.

Телец

В этот день вам прилетит крупная сумма денег, если вы все делали правильно. Как ею распоряжаться, зависит только от вас, но не тратьте денежки на глупые покупки, лучше вложите в бизнес, идею которого вы недавно придумали.

Близнецы

А вот сегодня, Близнецы, будьте внимательны на работе, потому что можете потерять важную сделку. Без нее у вас все может быть не так гладко, как кажется. Запомните: сотрудничество и еще раз сотрудничество.

Рак

Смотрите, какие новости. Вами заинтересуются из другого города или страны. А что, если предложат переезд? Вы готовы к такому? Потому что звезды уверены, что это отличный период для того, чтобы сменить место жительства. Теперь все будет зависеть от вас.

Лев

Сегодня будьте ооочень аккуратны в дороге, потому что звезды предупреждают: вашу машину могут повредить. А также вы можете получить травму, а это уже вообще не весело. Береги себя, мы предупредили.

Дева

Что-то сегодня с детьми не ладится вообще. То они вас не слушаются, то вы не можете спланировать их день, то не можете из-за них уделить время себе (а это немаловажно, не забывайте себя радовать). Пора бы вам расставить все на свои места.

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Весы

Если вы серьезно настроились чему-то новому научиться, то с этим будут трудности. Ну, не идет вам учеба и все тут. «Смотрю в книгу – вижу фигу» – это как раз ваш случай. Дайте себе передышку, чтобы потом взяться за все с новыми силами.

Скорпион

Денег, конечно, вы уже потратили изрядно. И многое на подарки друзьям или родственникам. Все-таки добрая вы душа, хоть и пытаетесь казаться другим. Но стоит подумать и о себе, порадуйте в этот день себя, хотя бы какой-то мелочью.

Стрелец

Новый источник денег уже заждался, когда вы обратите на него внимание. Все-таки не умеете вы находить эти лазейки для больших достижений, присмотритесь, возможности же у вас перед носом!

Козерог

А вы сегодня очень даже заметная фигура. Вы так круто выглядите, что на вас обращают внимание, вас хвалят и с вами хотят пообщаться. Что же это, новый парфюм или уверенность в себе? Надеемся, и то, и другое.

Водолей

Это будет день правды. Сегодня вы узнаете новость от очень близкого человека, которая вас точно не обрадует. Но это будет правда ,и вам нужно было ее услышать. Просто примите это и подумайте, как все исправить.

Рыбы

Ищите дополнительный доход в интернете. Там вообще, знаете ли, много денег крутится, а вы только пахаете и пахаете. Вы можете получать больше, намного больше, стоит только поверить в это и начать что-то делать!

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