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Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представителя Словении

09.04.2019

Дуэт молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Оценить, какой же творческий микс образовал данный дуэт, вы можете прямо сейчас. Топ-5 композиций от участников Евровидения-2019 Залы Краль и Гашпера Шантла – в материале.

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Фото взято из источника: instagram.com/zalagasper

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Sebi»

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Zala Kralj & Gašper Šantl – «Valovi»

Zala Kralj & Gašper Šantl – «S teboi»

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Baloni»

Zala Kralj & Gašper Šantl – «Novo sonce»

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