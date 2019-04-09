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Евровидение-2019: официально подтверждено, что Мадонна выступит на песенном конкурсе

09.04.2019

Официально подтверждено, что Мадонна выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Певица исполнит две песни, одна из которых – новая. Напоминаем, что цена 15-минутного выступления звезды составила миллион долларов. Подробнее читайте в материале.

Мадонна Евровидение 2019

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Миллион долларов – цена 15-минутного выступления знаменитой певицы Мадонны. Официально подтверждено, что оно все-таки состоится. Поклонников певицы ожидает приятный сюрприз. Поп-дива исполнит две песни, одна из которых совсем новая.

Организаторы Евровидения-2019 обещают по-настоящему грандиозное шоу от знаменитой американской певицы. Изначально две стороны не сходились в вопросах гонорара и песен исполнительницы. Недавно Мадонна и организаторы все же пришли к общему решению, поэтому официальное подтверждение не заставило себя ждать.

Мадонна выступит во время интервал-акта в финале Евровидения-2019, который состоится 18 мая.

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