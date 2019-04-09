Что взять с собой на пикник: топ-10 необходимых вещей от Надежды Матвеевой
Отдых на природе – прекрасная возможность отвлечься от трудовых будней. Чтобы пикник получился идеальным, нужно составить список необходимых вещей. Что же следует обязательно взять с собой на природу? Советует ведущая телеканала СТБ Надежда Матвеева.
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Решая, что взять на пикник, отталкивайтесь от количества людей, с которыми вы собираетесь провести время. Естественно, угодить каждому невозможно, но если у вас получится максимально разнообразить меню и развлечения, то все останутся довольны.
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Продукты, которые быстро портятся, лучше исключить сразу. Не забывайте, что еда в пластике также долго не хранится. Оптимальный набор:
- Питьевая вода.
- Хлеб, сыр, колбасы.
- Зелень и овощи. Овощи лучше заранее крупно нарезать. Также не забудьте взять картофель – печеный или сырой, чтобы запечь на месте.
- Специи, подсолнечное масло.
- Мясо для шашлыка, гриля или мангала. Оно должно быть замаринованным и свежим. Можно приготовить рыбу.
- Консервы.
- Соки и напитки.
- Сладости. Приверженцам здорового питания предлагаем заменить кондитерские лакомства фруктами.
Для разведения костра вам понадобятся:
- дрова или древесный уголь;
- спички или зажигалка;
- жидкость для разжигания костра.
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Для приготовления пищи:
- мангал;
- шампуры для шашлыка или решетка для гриля;
- ножи;
- фольга для запекания;
- твердая поверхность для нарезки продуктов;
- котелок;
- прихватки для горячей посуды;
- лопатка или ложка с длинной ручкой.
Также пригодятся:
- плотная клеенка или скатерть, столик для пикника;
- покрывала, коврики, пледы;
- салфетки, полотенца;
- пластиковые контейнеры;
- одноразовая посуда;
- миски для салатов и других продуктов;
- пакеты для мусора;
- палатка, навес.
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Личные вещи
Стоит взять шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Поблизости водоем или бассейн? Тогда прихватите купальник, полотенце и тапочки. Также снарядите аптечку с лекарствами первой необходимости.
Досуг
Отдых на природе должен быть разнообразным и, конечно, активным. Возьмите с собой все необходимое для веселого пикника:
- бадминтон;
- мяч;
- надувной круг, матрас;
- твистер;
- карты UNO, шахматы, нарды;
- листки и ручки;
- музыка, колонки;
- камера, фотокамера;
- для детей – игрушки.
Приятного отдыха и хорошего настроения!