Великий пост 2019: когда можно есть рыбу
Великий пост в 2019 году начался 11 марта и закончится 27 апреля. В эти семь недель всем верующим необходимо придерживаться установленных требований к питанию. Рыбные блюда разрешены в определенные периоды. Когда можно есть рыбу в дни Великого поста в 2019 году, читайте в материале.
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Великий пост — один из самых важных, строгих и продолжительных установленных церковью. Длиться он 7 недель и завершаеться светлым праздником Пасхи. Его суть — очищение души и тела. В церковных канонах есть четкие правила приема пищи в этот период.
Когда можно есть рыбу в Великий пост 2019
Можно ли есть рыбу в Великий пост? Да, но существуют правила, по которым рыбу можно кушать дважды за пост — в праздник Благовещения (7 апреля) и в Вербное Воскресение (21 апреля). Не забывайте, что требования к рецептам из рыбы такие же, как и к остальным постным блюдам. Продукты должны быть максимально простые: без приправ или соусов.
Морепродукты разрешены в пост по субботам и воскресеньям наравне с маслом, ведь приравниваются к растениям.
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