«Следствие ведут экстрасенсы»: удастся ли экстрасенсам остановить ярость безумной матери?

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие экстрасенсы страны Ольга Стогнушенко и Александра Черноморская будут заниматься расследованием незаурядного дела, которое шокирует всю страну! История о многолетних страданиях и силах, которые толкают мать на безумные поступки!

Олеся из Житомира страдает от непонятной агрессии собственной матери. Родная мать – слишком жестокая, и женщина жалуется, что мама ее постоянно проклинает. Но что за силы заставляют мать свирепствовать? Куда следствие заведет экстрасенсов? Удастся ли ясновидящим остановить эту безудержную ярость?