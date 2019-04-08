В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие медиумы страны Ольга Стогнушенко и Александра Черноморская занимались расследованием незаурядной дела, удивила даже самых сильных ясновидящих страны! История о жестоких страданиях и силе, которая толкает мать на безумные поступки!

Олеся – молодая мама из Житомира. Она признается, что совсем недавно в семье начали происходить ситуации, которые не на шутку пугают женщину. Она страдает от непонятной агрессии собственной матери. И Олесина мама бьет ее, дико кричит и постоянно проклинает собственного ребенка. Однако агрессию женщина проявляет не постоянно, а только после ночных визитов неожиданного гостя. Мама Олеси говорит, что вместе с ней в доме живет какая-то неведомая сущность, ведь сквозь сон она чувствует, как по ее телу ползают чьи-то руки.

Сущность начала приходить после страшного подклада, который женщина нашла в своем цветнике. Убитый щенок, по словам ясновидящих, мог принести в семью расстройство и ссоры. Но то, что происходит с ее мамой – не через подклад. Женщина обходила множество больниц, и все специалисты только разводили руками.

Однажды, после такого страшного подселения, Наталья совершила непоправимое: женщина бросила огромную чашку в голову своей дочери. Сосуд разбился на 2 части, и молодой маме пришлось накладывать 5 крупных швов на лоб. Мать Олеси уверена – в нее вселяется настоящий демон!

Какая роковая правда раскроется во время расследования? Что за неведомая сила убивает женщину? Удастся ли экстрасенсам остановить ярость безумной матери?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: неужели на самом деле демон завладел телом невинной матери? В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие медиумы страны Ольга Стогнушенко и Александра Черноморская занимались расследованием незаурядной дела, удивила даже самых сильных ясновидящих страны! История о жестоких страданиях и силу, которая толкает мать на безумные поступки!

Следствие ведут экстрасенсы (эфир от 1 апреля 2019) – смотреть онлайн