Лиза Глинская увлеклась кулинарией в тот момент, когда старалась удивить бывшего мужа изысканными блюдами. Далее хобби переросло в страсть, которая привела к победе на «МастерШеф»-2, а потом – судейству на «МастерШеф. Профессионалы». Читайте в материале, как Лиза Глинская стала судьей проекта и как отбирала участников.

Лиза, как началось ваше увлечение кулинарией? Что вам больше всего в этом нравится?

Мое серьезное увлечение кулинарией началось, когда я вышла замуж. Бывший муж любил вкусно и красиво поесть, а скучная яичница или омлет по утрам были ему неинтересны. Нужно было что-то придумывать. И я в принципе ему за это благодарна, потому что за четыре года брака научилась в еде удивлять. Я много времени проводила на кухне, стараясь порадовать молодого человека. И так это меня затянуло.

Как вы стали судьей на «МастерШеф. Профессионалы»?

Меня уже несколько раз приглашали на кастинг судьей «МастерШеф». И когда пригласили быть судьей уже не аматоров, а профессионалов, я отнеслась к этому довольно-таки скептически. К первым кастингам я готовилась, переживала, а в этот раз была очень спокойной. Наверное, это мне и помогло.

По каким критериям отбирали участников «МастерШеф. Профессионалы»? Были люди с большим кулинарным опытом?

Очень сложная штука – отбирать. Я, как никто другой из судей, понимаю, как это работает с той стороны. И, если честно, делала очень много скидок кандидатам, так как понимала, что 45 минут — очень мало, что-то могло пойти не так и так далее.

Были ситуации, когда я видела, что есть знания, но, например, были проблемы с презентацией. Ты пробуешь, и это оказывается очень вкусно. Сразу видно, что человек ощущает то, что готовит. Бывало и наоборот – выглядит красиво, но невкусно. То есть картинку повторить повар может, а вкус – нет. Это большая проблема.

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Некоторые кандидаты изначально ставили себя выше. Ты пытаешься помочь, советуешь, как было бы лучше, а человек не готов прислушиваться. И если он упирается, то не готов учиться и дальше не пойдет.

Одно дело, когда приходят действительно профессионалы. Совсем же другое, когда люди приносили какие-то непонятные блюда и стояли на своем. Такие моменты вызывали у меня бурю эмоций. «МастерШеф» для меня – это все. Это моя новая жизнь. И когда человек выражал неуважение, мне было неприятно.

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