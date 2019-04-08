Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви и сильных чувств. Долгожданная встреча и первая эмоциональная беседа. Но удастся ли Роме и Жанне наконец объясниться?

Влюбленная Жанна увидит любовь всей своей жизни издалека и вспомнит его магнетические прикосновения. Но когда он будет так близко, что она сделает? И как на слова женщины отреагирует сам Роман? Сможет ли человек простить все выходки бывшей и забыть боль? Рома и Жанна: удастся ли бывшим примириться? Узнайте в 9 и 10 сериях от 08.04.2019.

Video: «Как долго я тебя ждала»: чим зацікавлять 9 і 10 серії від 08.04.2019 (анонс) Смотрите сериал «Как долго я тебя ждала» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви и сильных чувств. Долгожданная встреча и первая эмоциональная беседа. Но удастся ли Роме и Жанне наконец объясниться?