Гороскоп на 9 апреля 2019 года расскажет вам, какие приключения ожидают вас сегодня. Если хотите узнать, что приготовила вам судьба, – читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Овны, несмотря на то, что с близким человеком проблемы, сегодня вам нужно с ним поговорить по душам. Понять и простить – это как раз об этом. Хватит уже собачиться, от этого никому не становится лучше.

Телец

Сегодня вам придется заняться бумажной волокитой. Конечно, это не самое веселое занятие, но очень нужное. В этот день вы точно выиграете суд, а если в этом плане все спокойно, то просто получите тот документ, который вам так давно нужен.

Близнецы

Итак, в этот день сконцентрируйтесь на своей карьере. Если сами пойдете на разговор с начальством, то оно вас обязательно поддержит. Поверьте, ваши идеи стоят много, нужно только не бояться о них говорить!

Рак

В этот период вы добьетесь одной из поставленных целей, но звезды говорят, что без авантюр на пути к этому не обойдется. Ох, давайте только без проблем с законом, а то мы знаем вас, Раки.

Лев

Львы, вам пора сжечь все мосты, которые соединяют вас с прошлым, ради вашего будущего. Хватит уже думать о том, что было раньше, и смотрите в будущее, ведь оно намного красочней и интересней. Избавляйтесь сегодня от старых и ненужных вещей, это будет первым шагом!

Дева

Вас ждет серьезный разговор с родителями. Исход такого общения звезды предсказать не могут, но отец точно будет на вашей стороне. Поэтому, если давно хотите с ним поделиться своими переживаниями, самое время это сделать.

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Весы

Что-то ваши вечные поездки не заканчиваются. Звезды уверены, что вам придется какое-то время пожить в чужом доме или по работе сменить место геолокации. Так себе, конечно, ведь вы уже хотите просто отдохнуть в объятиях любимого человека, правда? Кстати, этот человек и поможет вам решить жилищный вопрос.

Скорпион

Скорпионы, мы знаем, какой у вас в голове постоянный круговорот событий. И вот, вы снова придумали классную идею для бизнеса, и что же? Опять отложите ее в долгий ящик? Может, стоит начать воплощать в жизнь?

Стрелец

А вас снова не устраивает ваш внешний вид? Да сколько можно, вы постоянно находите в себе какие-то изъяны. Измените уже прическу или что вы там давно хотите и взгляните на себя с другой стороны. Ведь на самом деле вы прекрасны!

Козерог

Одинокие Козероги, вашему одиночеству пришел конец. Вы обязательно на днях встретите человека, к которому у вас будут очень большие чувства. А если такой уже имеется, то ждите, он в эти дни признается вам в чем-то сокровенном.

Водолей

Итак, сегодня будьте внимательны на работе и вне ее. Есть вероятность, что у вас хотят что-то украсть. Это могут быть не только материальные вещи, а и какие-то данные, которые не должны попасть в чужие руки. Лучше поменяйте везде пароли и берегите деньги.

Рыбы

Как насчет важной деловой встречи сегодня? Ведь сколько можно сидеть на одном месте и не развиваться? Только ничего не подписывайте, к общему решению пока приходить не стоит, для вас не совсем выгодные условия, имейте в виду.

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