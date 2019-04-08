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Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представительницы Австрии

08.04.2019

Австрию на Евровидении-2019 представит Габриэла Хорн, она же Pænda. Яркая, зажигательная, оригинальная – певица выступит с композицией «Limits». Кроме того, что девушка вокалистка, она является еще и музыкальным продюсером и автором песен. Вашему вниманию представлен топ-5 композиций и клипов Pænda, которые вы можете оценить прямо сейчас.

Больше по теме: Евровидение-2019: порядок выступлений стран-участниц

евровидение 2019 австрия

Фото взято из источника: instagram.com/paendamusic

Pænda– «Limits»

Pænda – «Paper-thin»

Pænda – «Good Girl»

Больше по теме: Евровидение-2019: почему Украина не будет голосовать

Pænda – «Waves»

Pænda – «Hold My Breath»

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