Евровидение-2019: топ-5 лучших песен представительницы Австрии
08.04.2019
Австрию на Евровидении-2019 представит Габриэла Хорн, она же Pænda. Яркая, зажигательная, оригинальная – певица выступит с композицией «Limits». Кроме того, что девушка вокалистка, она является еще и музыкальным продюсером и автором песен. Вашему вниманию представлен топ-5 композиций и клипов Pænda, которые вы можете оценить прямо сейчас.
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Pænda– «Limits»
Pænda – «Paper-thin»
Pænda – «Good Girl»
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Pænda – «Waves»
Pænda – «Hold My Breath»
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