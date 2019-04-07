В 9 выпуске «Один за всіх»-13 провели эксклюзивное расследование международного скандала

В 9 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела эксклюзивное расследование международного скандала. История украинской порноактрисы Ирины, которая развращала собственного 4-летнего сына, шокировала всю Европу! Что заставило мать продавать педофилам развратные фото с родным ребенком за несколько евро? Смогут ли эксперты предотвратить кровопролитие в студии после увиденных снимков и какую ужасающую правду о порно-матери раскрыли эксперты и ведущий проекта «Один за всіх»-13 Михаил Присяжнюк?

Один за всех от 07.04 19 – смотреть онлайн выпуск 9 Один за всех

В студии появилась бабушка 4-летнего Даниила — Светлана. Узнав из новостей, что произошло с внуком, женщина в тот же день бросила бизнес в Польше и примчалась спасать внука. Она хочет забрать Даниила от горе-матери, чтобы ребенок рос в нормальной семье. Светлана убеждена, что Ирина должна сидеть в тюрьме, но боится, что ее выпустят под залог.

У свахи Светланы Аллы совершенно другое мнение о происходящем. Маленький Даниил сейчас живет с ней. Женщина уверена, что ее дочь не может заниматься порнографической деятельностью, еще и с ребенком. Она считает, что в обнаженных фото матери и ребенка нет ничего криминального.

Ведущему и экспертам непонятно, как снимок, на котором мать стоит над ребенком и демонстрирует свои половые органы, может считаться нормой. После того, как в студии показали шокирующие снимки и видео с участием Ирины и маленького мальчика, Алла все равно продолжала защищать свою дочь.

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Папа Николай умолял отпустить его со службы, чтобы приехать и защитить сына. Об ужасной новости он узнал во время службы. У мужчины не осталось литературных выражений и в состоянии бешенства он был готов разорвать Аллу и Ирину. Экспертов возмутило, что мужчина долгих два года не платил алименты, не интересовался жизнью родного ребенка и так поздно узнал о развращении Даниила матерью.

Прямо из СИЗО в студии появилась мать Ирина. Женщина признает свою вину, но не хочет в тюрьму. Она понимает, что в местах лишения свободы за ее правонарушение убивают. Николай и Светлана не выдержали — и в студии началась драка.

В конце программы Ирина поделилась ужасным откровением: в детстве она стала жертвой насилия 10 мужчин! Экспертам и ведущему по-человечески стало жаль женщину, но это не оправдывает ее ужасный поступок. Ирина отправится в тюрьму на срок от 10 до 15 лет. Ведущий Михаил Присяжнюк попросил Николая в сопровождении психолога пойти к Даниилу. Ребенок искренне счастлив, что папа наконец-то вернется в его жизнь.

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