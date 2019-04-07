Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года расскажет, на что обратить внимание и чего лучше избегать. Что прогнозируют звезды каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Звезды предсказывают, что вам придется пойти на определенный риск. Ради желаемого успеха нужно попотеть, а не жалеть себя. Однако не забывайте отдыхать, поскольку вся негативная энергетика копится и засоряет вашу ауру. Также Овнам следует быть осторожными со своими обещаниями. Ведь слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Интерес к работе совсем угас? Тельцам нужна срочная перезарядка. Утрата сил не приведет к добру. Эмоциональная напряженность влечет за собой только ошибки. Расслабьтесь и получайте наслаждение от жизни, не создавая себе лишние проблемы. Пора покинуть свою зону комфорта и научиться отдыхать. Помните, пофигизм — лучшая таблетка от депрессии.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам откроются отличные перспективы. Экстрасенсы рекомендуют вам действовать прямо сейчас! Не хватает решимости? Знайте, вы — сильнее своих врагов и звезды на вашей стороне. Идете вперед, даже если за спиной слышите гадости. Никто не верит в ваш успех, ну, и пусть. Потом завистливые люди поймут, что были неправы. Ведь смеется тот, кто смеется последний.

Гороскоп на неделю – Раки

Ракам придется несладко на этой неделе. Нужно обратить внимание на свое физическое состояние, если у вас плохое самочувствие. Лучше уделить время желудку, в противном случае — вредная еда только ухудшит ваше состояние. Однако сидеть, сложа руки, точно не придется. Не играйте с огнем, а срочно бегите к доктору!

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Гороскоп на неделю – Львы

Новую жизнь вам лучше начать уже с понедельника. И никаких отговорок! Львов ждет весьма положительная неделя, наполненная приятными сюрпризами от близких людей. Также вас ожидают новые знакомства, поэтому придется проникнуться делами и заботами других людей. Пора бы уже отвлечься от рабочей суеты и выйти в свет. И не нужно пугаться, поджав хвостик.

Гороскоп на неделю – Девы

Вам очень одиноко? Не беда! Наступает удачный период, чтобы найти свою любовь. Также личные отношения с близкими станут более глубокими и теплыми. Только научитесь открывать свою душу, не бойтесь показаться слабым человеком. Людям нравится искренность, равнодушие еще никогда к счастью не приводило. Но излишнее увлечение амурными делами обещает неожиданные проблемы в финансовом плане. Думайте, как и куда тратить деньги.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе рекомендуется утихомирить свой пыл! Эмоции не должны влиять на общение с людьми, в противном случае — вас ждут конфликты на работе.На первый взгляд покажется, что на ваши плечи свалился тяжелый груз. Но не грубите начальнику, держите себя в руках и все закончится положительно. Помимо этого, неделя пройдет спокойно, главное – держите баланс.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Вас раздирают противоречия и вы боитесь принять нужное решение? Скорпионы должны действовать самостоятельно, не слушая чужих советов. На этой неделе многие захотят вас научить, как правильно жить. Такие рекомендации лучше оставить в стороне. Не позволяйте людям управлять собой! И не опускайте руки, даже если кажется, что все идет наперекосяк. Храбрым судьба всегда помогает.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе возможны неожиданные неприятности в семье. Родственники могут не понять ваших взглядов и начнется ссора. Но чтобы предотвратить бурю, не обсуждайте острые темы и держите себя в руках. Вам необходимо проявить максимум терпения и выдержки. Если хотите изменить жизнь, не воспринимайте происходящее близко к сердцу. И помните, молчание в споре — не знак согласия, а пример умного человека.

Гороскоп на неделю – Козероги

Главная задача недели для Козерогов — не перегнуть палку. Конечно, у вас энергии будет хоть отбавляй. Но упрямство может не дать воспользоваться новыми возможностями на работе. Постарайтесь слиться с коллективом. Вам помогут найти решение в сложных ситуациях именно те, кого вы постоянно отвергали. Поэтому не стоить клеить ярлыки на сотрудников.

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Гороскоп на неделю – Водолеи

На этой неделе у Водолеев будут явные проблемы в личной жизни. Звезды советуют быстро исправить ситуацию, даже если она слишком уж критична. Разногласия с любимым человеком убивают доверие, и вы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Говорите, просите прощения, принимайте извинения. Душевный разговор — это как свет в конце туннеля. Не бойтесь сказать партнеру о том, что вас совершенно не устраивает. Торопитесь спасти свою любовь!

Гороскоп на неделю – Рыбы

Уже с понедельника и по воскресенье Рыбами будет руководить тяга к авантюрам. Вы почувствуете себя героем фильма приключений. Но не стоит переходит границу! Рассчитывайте свои силы, следите за словами и поступками. Звезды подсказывают, что вы можете поддаться импульсу и наделать глупостей. Направьте энергию в рабочий процесс, чтобы скорее получить заветный сюрприз.

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