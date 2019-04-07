Гороскоп на 8 апреля 2019 года может показаться не очень веселым для некоторых знаков зодиака. А что вы хотели, понедельник он такой, мало кто его любит. Но, может, именно вашему знаку сегодня повезет – читайте гороскоп, чтобы узнать.

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Овен

Начальник может позвать вас на разговор. И кто бы мог подумать, но ему очень понравится ваша идея! Звезды точно уверены, что вы получите классный контракт, если сами это же инициируете. Так что не бойтесь и вперед!

Телец

Не забывайте в этот день карту в банкомате! Хотя и в любой другой день не стоит это делать, но звезды говорят, что именно сегодня у вас могут быть небольшие проблемы с банковской картой и банком непосредственно. А ведь там ваши денежки лежат.

Близнецы

Итак. Звезды дают установку. Направьте сегодня все силы на карьеру и берите на себя сложные и рискованные задачи. Прислушайтесь, они плохого не посоветуют. Этот риск будет оправдан и вам все удастся.

Рак

Как насчет начать жить вместе с любимым человеком? Или поехать вместе куда глаза глядят? Хотя может быть и такое, что ваш возлюбленный находится в другом городе. Что ж, тогда смело отправляйтесь к нему!

Лев

Итак, пришло время подумать о своем будущем. И на самом деле оно не так далеко, как кажется, поэтому займитесь вопросами страховки, а также наследством, если есть такая потребность. Забота о себе в будущем это хорошая инвестиция, запомните это.

Дева

Ох уж эта личная жизнь, которая продолжает бить ключом. Что-то звезды уверены, что вас ждут серьезный разговор о вашем будущем. Но есть маленький совет, если вы создадите романтическую обстановку или свидание, то этот разговор пройдет как нельзя лучше!

Весы

Что-то из-за этой работы у вас сдает здоровье. Негоже так, стоит и о себе подумать. Может, ну его и отдохните сегодня? Или сходите к врачу, если уже начинаете заболевать. Берегите себя, слышите, Весы?

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Скорпион

Звезды уверены, что вам безумно повезет с работой сегодня! Если вы только в поисках, то берите быка за рога и поднажмите сегодня, все обязательно получится. А если вы давно работаете и все никак нет повышения, то в этот день вам обязательно должны его дать!

Стрелец

В этот день вам не будет равных на работе. Просите повышение или улучшение условий труда, поверьте, вам никто не сможет отказать. Проявляйте себя и не бойтесь ничего, звезды будут на вашей стороне!

Козерог

Ох, Козероги, вас сегодня ждет оооочень много работы. Нет, вы не поняли. Ооооочень много работы! Но это значит только одно: сегодня вы добьетесь той цели, к которой так давно идете. Мы в вас верим и вы в себя поверьте.

Водолей

С родственниками в этот день будет довольно сложно найти понимание. Ну, такие уж они есть, любят указывать вам, что делать. Но вы слушайте, слушайте, а сделайте по-своему. Впрочем, как обычно вы и делаете.

Рыбы

Пробуйте сегодня что-то новое! Неважно что – интересные курсы, новые блюда, новая дорога на работу, – да что-нибудь меняйте в вашей жизни. Только наркотики не пробуйте, это вряд ли поможет вашей жизни. Нет, не так. Это точно не поможет вашей жизни!

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