Рецепты блюд на Пасху 2019
06.04.2019
Классический кулич – далеко не единственное блюдо, которое можно приготовить на праздник. Попробуйте другие блюда на Пасху: разнообразьте стол пасхальным венком, банановым куличом, пасхальным печеньем на смальце и пасхальными зайцами. Читайте в материале самые популярные рецепты на Пасху 2019 от экспертов проекта «Все буде смачно».
ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК
Ингредиенты:
- творог (9%) – 200 г
- сахар – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 2 шт.
- мука высшего сорта – 400 г
- сода – 6 г
- соль – 1 г
Приготовление:
- Творог и сахар взбейте блендером до однородности в течение 2–3 минут.
- Сливочное масло растопите. Добавьте горячее растопленное сливочное масло к творогу и хорошо перемешайте, чтобы творог заварился. Добавьте к массе яйца и снова перемешайте.
- Муку смешайте с содой и добавьте к творожной смеси. Замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку, положите в холодильник на 10–15 мин.
- Из теста раскатайте жгут толщиной 5 см и длиной 50–60 см. Разрежьте жгут ножом вдоль на 2 части, не дорезая с одного конца 3 см. Сверните жгутики вместе, переплетая между собой, чтобы получилась косичка. Защипните концы косички между собой – так вы получите кольцо.
- Противень застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите на него венок. Оставьте венок на 5 мин.
- Выпекайте при температуре 200°C примерно 40 минут. Горячий венок полить глазурью.
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БАНАНОВЫЙ КУЛИЧ
Ингредиенты:
Для теста:
- бананы – 2 шт.
- масло сливочное – 75 г
- сахар – 1 стакан
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- яйца – 2 шт.
- вода – 50 мл
- мука – 1,5 стакана
- сода – 1 ч. л.
- разрыхлитель – щепотка
- соль – щепотка
- изюм – 30 г
Для глазури:
- белки двух яиц
- сахарная пудра – 1 стакан
- лимонный сок – 2 ст. л.
Приготовление:
- Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и продолжайте взбивать.
- Из банана сделайте пюре, добавьте воду и перемешайте.
- Банановую массу добавьте в смесь из масла и яйца и перетрите все венчиком. Постепенно добавьте муку, соду, разрыхлитель и сделайте тесто. В конце добавьте изюм и замесите густое тягучее тесто.
- Наполните форму тестом примерно на 3/4 высоты и выпекайте в течение 40 минут при температуре 180 °C. Готовые куличи вынуть сначала из духовки, а затем – из формы.
- Сделайте глазурь для куличей. Охлажденные белки взбейте. Постепенно добавьте сахарную пудру и сок лимона.
- Взбейте белки до плотной пены. Если вы хотите сделать цветную белковую глазурь, добавьте во взбитые белки сок свеклы, шпината или щепотку куркумы.
- Горячий кулич смажьте белой глазурью, а затем нарисуйте узоры с помощью зубочистки.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАЙЦЫ
Готовятся из того же теста, что и классический кулич. Формируем пасхальных зайцев:
- Из дрожжевого теста создаем длинный жгутик или колбаску, сворачиваем ее в спиральку.
- Из шариков теста делаем хвостик и формируем овальную голову зайца, прорезаем у основания шарика ножницами и формируем ушки.
- Из изюма делаем глаза зайца.
- Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
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ПАСХАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА СМАЛЬЦЕ
Ингредиенты:
- смалец – 100 г
- мука – 320 г
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт.
- сыворотка – 100 мл
- сода – 6 г
- корица – 8 г
для отделки:
- яйца – 2 шт.
- сахарная пудра – 400 г
- лимон – 1 шт.
- свекла – 1 шт.
- мак – 10 г
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Приготовление:
- Смешайте жир, яйца, сахар, соду и корицу. Добавьте сыворотку, взбейте до однородности. Добавьте муку, замесите тесто. Положите его в морозилку на 10 мин.
- Раскатайте подмороженное тесто в пласт. Вырежьте печенье овальной формы. Переложите на противень с пергаментом. Выпекайте 15 мин. при температуре 190 ˚С.
- Для отделки приготовьте глазурь: взбейте белки до легкой пены. Продолжая взбивание, добавьте лимонный сок и сахарную пудру.
- Переложите в две отдельные пиалы по 2 ст. л. глазури. В одну из них добавьте 1/2 ч. л. свекольного сока. В миску с основной массой добавьте воду.
- Густой белой глазурью нарисуйте контур печенья, ушек и хвоста. Жидкой белой глазурью залейте тельце. Розовой глазурью закрасьте хвост и уши. Под ушками выложите глазки из маковых зерен. Дайте глазури полностью застыть.
Video: Рецепты блюд на Пасху 2019Блюда на Пасху 2018. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху
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