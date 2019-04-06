В 6 выпуске повара «МастерШеф. Профессионалы» стояли перед тяжелым выбором: черный фартук или предательство друзей ради победы и привилегий в следующем конкурсе. Некоторые участники особенно отличились, написав кляузы на каждого. Кого предательство и денежное вознаграждение не спасло от черного фартука — читайте в материале.

От результатов первого конкурса зависел бюджет каждого участника для следующего испытания. Основной задачей кулинаров было приготовление блюд и зарабатывание денег. За каждое правильно приготовленное блюдо участники получали определенную сумму. Масла в огонь подлила возможность дополнительно пополнить свой кошелек, написав кляузы на конкурентов. Если замечания правильны, то сумма за блюдо соперника получал доносчик. Алик Мкртчян проявил писательский талант и кляузничал о малейших ошибках каждого шефа. От его успехов не отставала и Катя Пескова, которой удалось заработать больше всех. Единственным шефом, который не писал кляузы, стала Надежда Борис. Именно она по результатам конкурса первой надела черный фартук.

На следующий день судьи «МастерШеф. Профессионалы» учили тринадцатку лучших поваров экономии. За заработанные деньги каждая команда могла арендовать поверхности, девайсы и тарелки. Во втором конкурсе победила команда Желтых с самым маленьким бюджетом. Черные фартуки надели капитаны Катя Пескова и Паша (Винник) Ключник.

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На битве черных шефы столкнулись с трудной задачей: приготовить блюдо уровня Мишлен в трендовой банке. Во время финального испытания с новой силой разгорелся конфликт между Катей Яблонской и Катей Песковой. Но девушки еще не знали, какой неожиданный поворот событий их ожидает после испытания и что доведет Яблонскую до истерики, а Пескову до злорадства и смеха.

Кто из шефов не смог справиться с испытанием и навсегда покинул «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 6 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара писали кляузы ради победы В 6 выпуске повара «МастерШеф. Профессионалы» стояли перед тяжелым выбором: черный фартук или предательство друзей ради победы и привилегий в следующем конкурсе. Некоторые участники особенно отличились, написав кляузы на каждого. Кого предательство и денежное вознаграждение не спасло от черного фартука — читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара писали кляузы ради победы В 6 выпуске повара «МастерШеф. Профессионалы» стояли перед тяжелым выбором: черный фартук или предательство друзей ради победы и привилегий в следующем конкурсе. Некоторые участники особенно отличились, написав кляузы на каждого. Кого предательство и денежное вознаграждение не спасло от черного фартука — читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара писали кляузы ради победы В 6 выпуске повара «МастерШеф. Профессионалы» стояли перед тяжелым выбором: черный фартук или предательство друзей ради победы и привилегий в следующем конкурсе. Некоторые участники особенно отличились, написав кляузы на каждого. Кого предательство и денежное вознаграждение не спасло от черного фартука — читайте в материале

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