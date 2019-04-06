«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара будут писать кляузы на друзей ради победы
06.04.2019
Уже в эту субботу участники «МастерШеф. Профессионалы» столкнутся с нелегким выбором: черный фартук или предательство друзей ради победы и привилегий в следующем конкурсе. Кто из тринадцатки лучших кулинаров напишет наибольшее количество кляуз и справится ли Юра Негрич с эклерами, узнаем уже сегодня.
Подробнее смотрите в 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- Судьи будут учить профессиональных поваров экономии и заставят заплатить за использование любых комплектующих кухни.
- 13 лучших поваров Украины встанут перед выбором: дружба и черный фартук или кляуза и победа в конкурсе.
- Алик ради победы в конкурсе доложит о каждом и особенно отличится в искусстве написания кляуз.
- Самые брутальные участники «МастерШеф. Профессионалы» будут отчаянно пытаться покорить десерты.
- В 6 выпуске продолжится смертельный поединок между Катей Песковой и Катей Яблонской. Чем же закончится баттл кондитеров?
- Какое неожиданное событие заставит Катю Яблонскую рыдать, а Катю Пескову злорадно улыбаться?
Больше по теме: Голосование: кто покинет «МастерШеф. Профессионалы» в 6 выпуске?
Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара будут писать кляузы на друзей ради победыУже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара будут писать кляузы на друзей ради победыУже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня
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