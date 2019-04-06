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«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара будут писать кляузы на друзей ради победы

06.04.2019

Уже в эту субботу участники «МастерШеф. Профессионалы» столкнутся с нелегким выбором: черный фартук или предательство друзей ради победы и привилегий в следующем конкурсе. Кто из тринадцатки лучших кулинаров напишет наибольшее количество кляуз и справится ли Юра Негрич с эклерами, узнаем уже сегодня.

алек мастершеф профессионалы 6 выпуск

Подробнее смотрите в 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • Судьи будут учить профессиональных поваров экономии и заставят заплатить за использование любых комплектующих кухни.
  • 13 лучших поваров Украины встанут перед выбором: дружба и черный фартук или кляуза и победа в конкурсе.
  • Алик ради победы в конкурсе доложит о каждом и особенно отличится в искусстве написания кляуз.
  • Самые брутальные участники «МастерШеф. Профессионалы» будут отчаянно пытаться покорить десерты.
  • В 6 выпуске продолжится смертельный поединок между Катей Песковой и Катей Яблонской. Чем же закончится баттл кондитеров?
  • Какое неожиданное событие заставит Катю Яблонскую рыдать, а Катю Пескову злорадно улыбаться?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара будут писать кляузы на друзей ради победы

Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 6: повара будут писать кляузы на друзей ради победы

Уже цієї суботи учасники «МастерШеф. Професіонали» стикнуться з нелегким вибором: чорний фартух чи зрада друзів заради перемоги і привілеїв у наступному конкурсі. Хто з тринадцятки найкращих кулінарів напише найбільшу кількість кляуз та чи впорається Юра з еклерами, дізнаємося 6 квітня

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