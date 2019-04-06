В 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» судьи решили не делать подарок участникам и кто-то должен был покинуть проект. После битвы черных продолжат борьбу уже 12 лучших поваров-профессионалов страны. Кто навсегда ушел из «МастерШеф. Профессионалы» — читайте в материале.

В 6 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинула Надежда Борис.

Надежда Борис — кулинар с 18-летним стажем. Она работала поваром в Европе, Ивано-Франковске, а сейчас в духовной семинарии. Ежедневно эта милая женщина готовит для 200 семинаристов и священников. Надежда стала настоящей душой проекта. Но на битве черных повар напрасно доверилась советам с балкона и допустила много ошибок.

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Быть в тринадцатке лучших поваров-профессионалов Украины, обойдя огромное количество талантливых кулинаров, — огромное достижение для Надежды. Она открыла для себя много новых навыков и знаний. Поэтому Надежда собирается учиться, развиваться и удивлять своими кулинарными шедеврами, пусть и вне проекта.

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