СТБ продолжает показывать фильмы о женщинах и для женщин. Уже 5 апреля смотрите фильм «В постели с врагом», который давно стал культовым, но продолжает быть актуальным. О чем картина «В постели с врагом» – читайте в материале.

Чтобы ваша пятница прошла захватывающе и интересно, включайте телеканал СТБ в 15:16 и наслаждайтесь просмотром культового фильма с Джулией Робертс «В постели с врагом». Картина длится 1 час 39 минут, но события, которые там происходят останутся в вашей памяти надолго. О чем эта непростая драмма-триллер узнайте прямо сейчас.

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Сюжет фильма «В постели с врагом»

История начинается с того, что молодая и красивая Лора Берни выходит замуж за любимого мужчину. Кажется, что они будут безумно счастливы вместе. Но после замужества ее жизнь превращается в ад.

Ревнивец муж ведет себя неадекватно по отношению к своей жене и даже шагу не дает ей ступить спокойно. Он постоянно давит на нее морально, пытаясь сломать все, что от нее осталось. При этом, не жалея физической силы, чтобы как можно сильнее сделать больно. Избивать девушку до полусмерти становится для него нормальным занятием, а бедная Лора каждый день вынуждена ложится в постель с врагом.

В какой-то момент она не выдерживает и решает сбежать от мужа. Она имитирует собственную смерть и селится в маленьком городишке под чужим именем, где никто ее не знает и не видит. Лора даже знакомится с мужчиной, который хорошо к ней относится и начинает о ней заботится. И, может, на этом у истории Лоры был бы хеппи-енд, но ее мужу удается узнать, что его оманули…

Как закончится эта непростая ситуация узнайте уже сегодня, 5 апреля, в 15:16 на телеканале СТБ.

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