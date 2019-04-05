5 выпуск проекта «Холостяк»-9 станет неожиданным для всех. Холостяк Никита Добрынин придумал необычное групповое свидание для четырех девушек. К приглашению мужчина добавил студенческий и записку, в которой было предложение научить чему-то друг друга. Не пропустите уже в пятницу, 05.04.2019, на телеканале СТБ 5-й выпуск самого романтического реалити страны «Холостяк»-9.

В 5 выпуске «Холостяк»-9 вы узнаете:

Чему будут учиться девушки и Холостяк на факультете личных отношений и языка любви? Какая правда станет известна про девочек, о которой им хотелось бы молчать? Олю собрать свои вещи и захотеть уехать домой? Что заставитсобрать свои вещи и захотеть уехать домой? Какое индивидуальное свидание состоится на 5-й неделе? И кто не получит желанную розу от Никиты Добрынина?

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Не пропустите 5 выпуск проекта «Холостяк»-2019. Самые интересные события только берут свое начало, ведь девочек остается все меньше, а чувства становятся сильнее. Включайте телеканал СТБ в 20:00 и смотрите новый выпуск реалити «Холостяк» 9 сезон.

Video: В 5 выпуске проекта «Холостяк»-9 раскроются секреты участниц 5 выпуск проекта Холостяк-9 станет неожиданным. Холостяк Никита Добрынин придумал необычное свидание для четырех девушек. Не пропустите 5 выпуск проекта Холостяк 2019

Video: В 5 выпуске проекта «Холостяк»-9 раскроются секреты участниц 5 выпуск проекта Холостяк-9 станет неожиданным. Холостяк Никита Добрынин придумал необычное свидание для четырех девушек. Не пропустите 5 выпуск проекта Холостяк 2019