В 5 выпуске проекта «Холостяк»-9 Оля захочет уехать домой

В 5 выпуске проекта «Холостяк»-9 самая ранимая девушка Оля отправится наконец-то на свидание. Никита Добрынин решил дать шанс участнице проявить себя без гаджетов и видеообращений. Но что-то пойдет против ее запланированной «особенной истории». Почему Оля захочет покинуть проект «Холостяк»-9 и остановит ли ее Никита Добрынин – узнайте уже в эту пятницу, 05.04.2019.

Особенная история Оли и Никиты Добрынина резко изменилась в 4 выпуске. Соперницы, узнав о наличии телефона, возмутились, а некоторые даже обиделись на Холостяка. Сама Оля отметила, что ей сложно быть «белой вороной» среди других. Более того, девушка допустила, что это глупая шутка со стороны мужчины.

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Чтобы решить проблему, которая стала глобальной для всех, Никита Добрынин решил забрать телефон обратно. На четвертой Церемонии роз Холостяк попросил Олю принести гаджет и начать новую и уже другую историю.

Участница чувствовала себя «разбитой» и долго корила за то, что не смогла разумно воспользоваться подарком. Как отмечала Оля, у нее в руках было столько возможностей, которые она упустила.

Холостяк же для себя решил, что не готов пока отпускать девушку. В 5 выпуске пара наконец-таки сможет решить все свои проблемы, поговорив тет-а-тет. Но произойдет невероятное — и Оля решит собрать свои вещи. Сможет ли Холостяк остановить девушку? Уйдет ли Оля на пятой неделе? Ответы на все вопросы мы узнаем в эту пятницу в 20:00 на телеканале СТБ.

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