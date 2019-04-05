Меньше года назад герои первого сезона романтического реалити СТБ «Наречена для тата» – молодой отец Юрий Шпилька и его возлюбленная Татьяна Сирица – заявили о свадьбе. Вторая радостная новость не заставила себя долго ждать: Юра и Таня ждут пополнения в семье! Совсем скоро у них родится сын.

Больше по теме: Жизнь Тани Сирицы и Юры Шпильки после проекта «Наречена для тата»

Роды запланированы на конец весны. С именем для будущего малыша пара пока еще не определилась.

Героиня романтического реалити признается, что рождение ребенка – запланированный и важный шаг для их пары.

«Мы планировали пополнение в семье после свадьбы. Так и случилось. Мне стало плохо на следующий день. Сначала думала, что из-за нервов. Через неделю сделала тест на беременность, а там – две полоски! Получили на медовый месяц такой вот подарок (улыбается. – Прим. ред.). Раньше времени не хотели рассказывать, возможно, из-за суеверий. Но теперь я готова сообщить: совсем скоро нас станет больше», – улыбаясь, рассказывает Таня.

Сын Юрия – Юрчик – позитивно отреагировал на новость и с волнением ждет появления еще одного члена семьи.

«Честно сказать, я думал, что Юрчик воспримет новость в штыки, так как он был единственным ребенком в семье. Но когда мы поехали в Черкассы на УЗИ и врачи сообщили нам, что будет мальчик, Юрчик заулыбался. Он был действительно рад», – признался молодой отец. «Я благодарна проекту за знакомство с Юрой. Такое ощущение, что это реалити было создано для того, чтобы мы сошлись (улыбается. – Прим. ред.). Мне кажется, мы бы никогда не встретились при других обстоятельствах. А если бы и встретились, то, скорее всего, просто прошли бы мимо», – добавила Таня.

Больше по теме: Финалист «Наречена для тата» сделал предложение: эксклюзивная фотоподборка

Напомним, Юрий Шпилька и Татьяна Сирица познакомились в прошлом году в проекте «Наречена для тата», где одинокие папы с детьми ищут вторую половинку. По правилам реалити, участницы проводят месяц в семье героя. Пара вместе занимается бытом, присматривается друг к другу и пробует построить отношения. После участия в проекте Таня и Юра поженились.

Осенью этого года зрители телеканала СТБ увидят второй сезон проекта «Наречена для тата».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ