Победительница Нацотбора на Евровидение-2019 презентовала клип на песню «Siren Song». Напоминаем, что именно с этой песней певица заняла первое место на конкурсе. Посмотреть и оценить клип MARUV можно прямо сейчас.

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Победительница украинского Нацотбора-2019 порадовала своих поклонников новым клипом на песню «Siren Song». С данной композицией MARUV завоевала победу на конкурсе.

В клипе представлены достаточно откровенные образы. Известно, что по задумке режиссера действие происходит в гостинице, где сняла номер известная певица MARUV. Начало клипа уже показывает настрой звезды. В сексуальном наряде – стрип-сапогах и кожаных леггинсах – MARUV уверенно направляется в свой номер, где ее ждут девушки в откровенных образах – сирены.

MARUV – «Siren Song»

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