Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

MARUV презентовала клип на песню «Siren Song»

05.04.2019

Победительница Нацотбора на Евровидение-2019 презентовала клип на песню «Siren Song». Напоминаем, что именно с этой песней певица заняла первое место на конкурсе. Посмотреть и оценить клип MARUV можно прямо сейчас.

євробачення марув

Больше по теме: Победительница отбора на Евровидение-2019 от Украины: выступление MARUV

Победительница украинского Нацотбора-2019 порадовала своих поклонников новым клипом на песню «Siren Song». С данной композицией MARUV завоевала победу на конкурсе.

В клипе представлены достаточно откровенные образы. Известно, что по задумке режиссера  действие происходит в гостинице, где сняла номер известная певица MARUV. Начало клипа уже показывает настрой звезды. В сексуальном наряде – стрип-сапогах и кожаных леггинсах – MARUV уверенно направляется в свой номер, где ее ждут девушки в откровенных образах – сирены.

MARUV – «Siren Song»

Больше по теме: Нацотбор-2019: топ-10 фактов о певице MARUV

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить