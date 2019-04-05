На данный момент среди гарантированных финалистов Евровидения-2019 можно назвать лишь конкурсантов из тех стран, что состоят в «Большой пятерке». Кроме этого, гарантированно в финал попадает конкурсант из Израиля – Kobi Marimi. Что известно о «Большой пятерке» и кто входит в ее состав, читайте в материале.

Изначально, в 2001 году, появилось понятие «Большая четверка». Именно в то время ее образовали Испания, Германия, Великобритания, Франция. Как всем известно, эти страны являются главными спонсорами международного конкурса Евровидение. К тому же «четверка» – представители ЕВС (Европейского вещательного союза).

Через десять лет фантастическая «четверка» стала «Большой пятеркой». К четырем странам присоединилась страна, которая ранее бойкотировала конкурс, – Италия. Есть предположение, что 12-летний протест возник по причине разногласий с местной телерадиокомпанией RAI.

Преимущество «Большой пятерки» – гарантированное попадание конкурсанта в гранд-финал. Позитивный бонус имеет и страна – хозяйка Евровидения. Известно, что участники, которые входят в этот список, проходят в финал, даже если не принимают участие в полуфиналах.

Три года назад представители шести стран все-таки стали выступать в полуфиналах, только не в качестве конкурсантов, а как гости первых этапов. Настоящая борьба для представителей «Большой пятерки» и участника от страны-хозяйки начинается в самом финале.

Большая пятерка (участники Евровидения-2019)

Участник от страны – хозяйки Евровидения-2019

Напоминаем, что Евровидение-2019 состоится 14 мая (первый полуфинал), 16 мая (второй полуфинал), 18 мая (гранд-финал).

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